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Насилие над детьми в Грузии: данные за первую половину 2023 года
Насилие над детьми в Грузии: данные за первую половину 2023 года
В случае фактов насилия над детьми Агентство рекомендует звонить по номеру горячей линии – 111 22.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-22T15:00+0400
2023-08-22T15:00+0400
2023-08-22T15:00+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Агентство государственной заботы и оказания помощи жертвам и пострадавшим от трефикинга за первые шесть месяцев 2023 года получило 793 сообщения о насилии над детьми в Грузии, 171 факт был подтвержден, говорится в статистических данных на сайте ведомства. Что касается статистики прошлого года, то за 2022 год всего поступило 4 131 сообщение о насилии над несовершеннолетними. Факты насилия подтвердились в 1 781 случае. Семейное насилие в Грузии – новая статистика >>>В 2021 году из 1 904 сообщений, поступивших в Агентство, насилие было установлено в 714 случаях. В 2020 году – в 618 из 1 818 случаев.В случае фактов насилия над детьми Агентство рекомендует звонить по номеру горячей линии – 111, для консультаций по семейному насилию – 116 006, напоминают в ведомстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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семейное насилие, насилие, грузия, общество, новости, дети
семейное насилие, насилие, грузия, общество, новости, дети
Насилие над детьми в Грузии: данные за первую половину 2023 года
В случае фактов насилия над детьми Агентство рекомендует звонить по номеру горячей линии – 111
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik.
Агентство государственной заботы и оказания помощи жертвам и пострадавшим от трефикинга за первые шесть месяцев 2023 года получило 793 сообщения о насилии над детьми в Грузии, 171 факт был подтвержден, говорится в статистических данных на сайте
ведомства.
Что касается статистики прошлого года, то за 2022 год всего поступило 4 131 сообщение о насилии над несовершеннолетними. Факты насилия подтвердились в 1 781 случае.
В 2021 году из 1 904 сообщений, поступивших в Агентство, насилие было установлено в 714 случаях. В 2020 году – в 618 из 1 818 случаев.
В случае фактов насилия над детьми Агентство рекомендует звонить по номеру горячей линии – 111, для консультаций по семейному насилию – 116 006, напоминают в ведомстве.