https://sputnik-georgia.ru/20230820/semeynoe-nasilie-v-gruzii--novaya-statistika-281500273.html

Семейное насилие в Грузии – новая статистика

Семейное насилие в Грузии – новая статистика

Семейное насилие – одно из самых распространенных преступлений в стране 20.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-20T09:01+0400

2023-08-20T09:01+0400

2023-08-20T09:01+0400

насилие

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Жертвами семейного насилия в Грузии в период с 1 января по 30 июня 2023 года стали 4 067 человек, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Семейное насилие – одно из самых распространенных преступлений в Грузии и вынесено в отдельную статью УК с 2014 года. Ужесточить законодательство власти решили после волны убийств на почве семейных конфликтов. В 2014 году при семейных разборках погибли 14 человек.Под семейным насилием уголовное законодательство Грузии подразумевает насилие одного члена семьи над другим членом семьи, систематические оскорбления, шантаж или унижения, повлекшие физическую боль или страдания и не повлекшие причинения легкого или тяжкого вреда здоровью. Преступность в Грузии в 2023 году: самые распространенные нарушения закона >>>Кроме того, совершение преступления в отношении члена семьи является отягчающим обстоятельством. Под членами семьи подразумеваются отец, мать, бабушки, дедушки, супруги, сожители, дети, приемные дети, мачеха или отчим, внуки, братья, сестры, родители супруга/супруги или сожителя/сожительницы, партнеры или супруги детей, бывшие супруги, опекуны, а также лица, ведущие постоянно совместное хозяйство. Всего за полгода правоохранительные органы зафиксировали 2 153 подобных преступления, которые караются лишением свободы до трех лет с возможным применением запрета приближения к жертве. Показатель зафиксированных за шесть месяцев 2023 года преступлений превысил аналогичный показатель 2022 года на 9%. При этом за полгода раскрыто 81,9% всех зафиксированных преступлений. Преступность в Грузии: сколько человек ответят за нарушение закона? >>>Наиболее распространено это преступление в Тбилиси. Здесь в период с 1 января по 30 июня 2023 года от семейного насилия пострадали 1 923 человека. Далее следуют регион Квемо Картли (493 пострадавших), Аджарская АР (381 пострадавший) и край Кахети (343 пострадавших). Около 84,2% всех пострадавших от семейного насилия – женщины. При этом чаще всего в Грузии жертвами семейных тиранов становятся женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Кроме того, за первое полугодие 2023 года от семейного насилия пострадали 111 детей. Насилие над детьми наиболее распространено по числу жертв в Тбилиси и в Квемо Картли. Власти Грузии проводят активную кампанию против семейного насилия в стране. Кроме того, вопросами жертв домашних тиранов занимается и ряд неправительственных организаций, часть из которых предоставляет жертвам временное убежище, юридическую и психологическую помощь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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насилие, семейное насилие, грузия, новости, общество, сакстат, преступность в грузии