https://sputnik-georgia.ru/20230822/npo-ne-mogut-byt-druzyami-partiy--deputat-gruzinskoy-mechty-281568419.html

НПО не могут быть друзьями партий – депутат "Грузинской мечты"

НПО не могут быть друзьями партий – депутат "Грузинской мечты"

Организации нужны оппозиционерам, чтобы получить определенное финансирование из-за рубежа и потратить их на политические цели", считает депутат 22.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Гражданские организации не могут быть друзьями политических партий, это недопустимо, заявил замглавы фракции правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Кока Ионатамишвили. Основатель "Центра регионального развития и содействия" Давид Чихелидзе высказал предположение, что некоторые оппозиционные партии создают фиктивные неправительственные организации, чтобы в обход закона получать пожертвования, особенно из-за рубежа. Чихелидзе призвал Службу аудита изучить вопрос. По его словам общество заслужило знания о манипуляциях партий и их целях. Основатель "Центра регионального развития и содействия" Давид Чихелидзе утверждает, что партии через НПО получают деньги из зарубежных фондов. По закону Грузии партия в Грузии не имеет права получать финансирование от иностранных граждан или иностранного государства. Среди партий, которые нужно проверить на финансирование через НПО в обход законодательства, "Центр регионального развития и содействия" назвал: "Единое национальное движение", "Гирчи – больше свободы", "Европейскую Грузию", партию экс-премьера Гахария "За Грузию", " Граждане", "Стратегию Агмашенебели", "Дроа" и "Республиканскую партию". Посол США убедилась, что "радикальная оппозиция" проиграет выборы в Грузии – депутат >>В Службе государственного аудита не делали комментариев по поводу обращения Чихелидзе. Служба государственного аудита до 1 сентября 2023 года занимается среди прочего вопросами мониторинга финансирования политических партий в Грузии. С 1 сентября этим вопросом будет заниматься Антикоррупционное агентство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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