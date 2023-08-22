https://sputnik-georgia.ru/20230822/posol-ssha-ubedilas-chto-radikalnaya-oppozitsiya-proigraet-vybory-v-gruzii---deputat-281566558.html

Посол США убедилась, что "радикальная оппозиция" проиграет выборы в Грузии – депутат

Посол США убедилась, что "радикальная оппозиция" проиграет выборы в Грузии – депутат

Заявление Дегнан напрямую свидетельствует о том, что "Сила народа" должна продолжать свою политику, считает депутат 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T20:25+0400

2023-08-22T20:25+0400

2023-08-22T21:06+0400

общественное движение "сила народа"

политика

грузия

новости

сша

келли дегнан

гурам мачарашвили

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Заявление посла США Келли Дегнан о ненадежности системы электронных выборов, внедренной в Грузии, свидетельствует о грядущем проигрыше радикальной оппозиции на парламентских выборах 2024 года, заявил член общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Посол США в Грузии Келли Дегнан в интервью "Радио Свободы"* затронула вопрос системы электронных выборов, внедренной в Грузии. По ее словам, практика в США показала, что система не гарантирует, что все будет "чисто и честно", системой также можно манипулировать, если люди не понимают, как она работает. "Это интервью бывшего посла мы можем понять как заявление отчаявшегося дипломата. Она поняла, что не сможет привести радикальную оппозицию к власти ни с помощью электронной, ни с помощью неэлектронной избирательной системы, что ей было поручено сделать "глобальной партией войны", – сказал Мачарашвили. По словам депутата, таким образом дипломат подготавливает почву к предстоящим парламентским выборам, чтобы спустя год заявить, что они были сфальсифицированы. "Сейчас этот отчаявшийся дипломат обратилась к последней попытке, чтобы оставить какие-либо мины, чтобы спустя год, когда будут выборы, сказать, возможно, они будут сфальсифицированы", – сказал Мачарашвили. Как отметил Мачарашвили, заявление Дегнан не похоже на заявление друга Грузии и человека, который заинтересован в проведении выборов. "Госпожа посол, вы вредитель" – депутат парламента Грузии о Келли Дегнан >>"На самом деле это не заявление друга и не заявление человека, который хочет нормальных выборов в Грузии, а человека, который уверен, что оппозиция не придет к власти в Грузии путем выборов, и хочет поощрить революционные пути", – сказал Мачарашвили. Депутат уверен, что заявление Дегнан напрямую свидетельствует о том, что "Сила народа" должна продолжать свою политику и говорить населению правду, чтобы как можно меньше людей находились под воздействием дезинформации. Ранее заявление Дегнан раскритиковал член парламентского большинства, заместитель председателя парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Ираклий Заркуа, назвав дипломата вредителем. По словам Заркуа, Дегнан не состоялась как посол, а за время нахождения на посту она не учла, что была не представителем партии, а государства. "Сила народа": по американским меркам в Грузии нужно арестовать всю оппозицию >>Полномочия Келли Дегнан истекают в этом году. Ее место займет Робин Данниган. В декабре 2022 года парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс. Согласно поправкам, на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах. Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения). Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.*СМИ — иноагент в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общественное движение "сила народа", политика, грузия, новости, сша, келли дегнан, гурам мачарашвили, парламентские выборы в грузии 2024