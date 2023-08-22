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Тбилиси и Берлин свяжет прямой авиарейс лоукостера

Тбилиси и Берлин свяжет прямой авиарейс лоукостера

Авиакомпания будет совершать рейсы по маршруту Берлин-Тбилиси-Берлин раз в неделю по понедельникам 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Немецкая низкобюджетная авиакомпания Eurowings начнет регулярные полеты из Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели в Берлин с 18 декабря 2023 года, говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика. Авиакомпания будет совершать рейсы по маршруту Берлин-Тбилиси-Берлин раз в неделю по понедельникам. В расписании полетов указано, что с 22 января 2024 года авиакомпания приостановит рейсы на несколько недель и возобновит их только с 26 февраля 2024 года. Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новые данные >>Желающие уже могут прибрести билеты на сайте авиакомпании, стоимость в один конец начинается от 130 евро. Тем не менее пока неизвестно, станут ли полеты регулярными. Союз аэропортов Грузии с 2017 года активно работает с Eurowings для открытия прямых рейсов в Грузию. Eurowings появился на авиарынке Грузии в июле 2021 года и осуществляет прямые рейсы между Дюссельдорфом и Тбилиси в неделю два раза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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