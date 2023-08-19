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Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новые данные
Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новые данные
Во втором квартале 2023 года 96,7% пассажиропотока в аэропортах Грузии пришлось на регулярные рейсы 19.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-19T09:01+0400
2023-08-19T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Во втором квартале 2023 года аэропорты Грузии обслужили 1,4 миллиона пассажиров – на 41,1% больше, чем в апреле-июне 2022 года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Согласно данным ведомства, грузинские аэропорты приняли на 45,1% больше пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, – 731,8 тысячи. Из аэропортов вылетело около 699,8 тысячи человек (на 37,2% больше). Во втором квартале 2023 года 96,7% пассажиропотока в аэропортах Грузии пришлось на регулярные рейсы. Насколько вырос пассажиропоток в аэропорту Кутаиси – новая статистика >>Кроме того, в апреле-июне объем грузопотока в аэропортах страны составил 4,6 тысячи тонн. Из них 87% – полученные грузы, а 13% – отправленные. Также, по данным статистики, в аэропортах было совершено 6,1 тысячи пассажирских рейсов, что на 32,6% больше, чем во втором квартале 2022 года. Аэропорты Тбилиси и Батуми в июле обслужили более полумиллиона пассажиров >>Воздушным транспортом Грузии было перевезено 65,5 тысячи пассажиров, а объем пассажирооборота составил 147,6 миллиона пассажиро-километров. За отчетный период количество перевезенных пассажиров на 77,5%, а объем пассажирооборота на 69,5% превышает соответствующие показатели 2022 года. Во втором квартале текущего года воздушным транспортом Грузии было перевезено 10,3 тысячи тонн грузов, а объем грузооборота составил 16,7 миллиона тонн-километра. В указанном периоде объем перевезенных грузов и грузооборот уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2022 года примерно в два раза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, туризм, новости, авиасообщение в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, туризм, новости, авиасообщение в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новые данные
Во втором квартале 2023 года 96,7% пассажиропотока в аэропортах Грузии пришлось на регулярные рейсы
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Во втором квартале 2023 года аэропорты Грузии обслужили 1,4 миллиона пассажиров – на 41,1% больше, чем в апреле-июне 2022 года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Согласно данным ведомства, грузинские аэропорты приняли на 45,1% больше пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, – 731,8 тысячи. Из аэропортов вылетело около 699,8 тысячи человек (на 37,2% больше).
Во втором квартале 2023 года 96,7% пассажиропотока в аэропортах Грузии пришлось на регулярные рейсы.
Кроме того, в апреле-июне объем грузопотока в аэропортах страны составил 4,6 тысячи тонн. Из них 87% – полученные грузы, а 13% – отправленные.
Также, по данным статистики, в аэропортах было совершено 6,1 тысячи пассажирских рейсов, что на 32,6% больше, чем во втором квартале 2022 года.
Воздушным транспортом Грузии было перевезено 65,5 тысячи пассажиров, а объем пассажирооборота составил 147,6 миллиона пассажиро-километров. За отчетный период количество перевезенных пассажиров на 77,5%, а объем пассажирооборота на 69,5% превышает соответствующие показатели 2022 года.
Во втором квартале текущего года воздушным транспортом Грузии было перевезено 10,3 тысячи тонн грузов, а объем грузооборота составил 16,7 миллиона тонн-километра. В указанном периоде объем перевезенных грузов и грузооборот уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2022 года примерно в два раза.