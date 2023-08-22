https://sputnik-georgia.ru/20230822/tragediya-v-shovi-spasatelyam-vse-esche-ne-udaetsya-nayti-tela-pyaterykh-chelovek-281548960.html

Трагедия в Шови: спасателям все еще не удается найти тела пятерых человек

Трагедия в Шови: спасателям все еще не удается найти тела пятерых человек

Сегодня в селе Лагванта состоятся похороны троих погибших в результате стихийного бедствия 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T11:01+0400

2023-08-22T11:01+0400

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шови

оползень в шови

национальное агентство окружающей среды

новости

происшествия

грузия

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Грузинские спасатели 20-й день продолжают активные поисковые работы в зоне стихийного бедствия на высокогорном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), остается найти тела пяти пропавших. Поиски ведутся как в эпицентре стихии, так и в курортной зоне Шови, в руслах рек Чанчахи и Риони. К этому моменту обнаружены тела 28 человек. К работам в зоне схода оползня привлечено 800 единиц тяжелой техники, сотрудники МВД и Минобороны Грузии. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек.Во вторник в селе Лагванта состоятся похороны троих погибших в результате стихийного бедствия. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Причины схода оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шови, оползень в шови, национальное агентство окружающей среды, новости, происшествия, грузия