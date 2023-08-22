https://sputnik-georgia.ru/20230822/ugroza-razvitiya-bolezney-posle-covid-19-sokhranyaetsya-dazhe-spustya-2-goda--issledovanie-281553096.html

Угроза развития болезней после COVID-19 сохраняется даже спустя 2 года – исследование

Угроза развития болезней после COVID-19 сохраняется даже спустя 2 года – исследование

Люди, перенесшие госпитализацию из-за коронавируса, особенно подвержены риску возникновения стойких проблем со здоровьем 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T13:03+0400

2023-08-22T13:03+0400

2023-08-22T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Повышенная угроза развития множества серьезных заболеваний может сохраняться даже спустя два года после болезни коронавирусом, пишет газета Washington Post со ссылкой на новое исследование, которое впервые было опубликовано в журнале Nature Medicine.Так, последнее исследование впервые научно подтверждает, что целый ряд последствий, развивающихся на фоне постковидного синдрома, могут сохраняться более чем на год после перенесенной болезни, отмечает газета."Ничего особенного не происходит" – министр о новом варианте коронавируса в Грузии >>>Кроме того, ученые предупреждают: пациенты, перенесшие госпитализацию из-за COVID-19, особенно подвержены риску возникновения стойких проблем со здоровьем и смерти через два года после заражения. При этом люди, которые перенесли заболевание легче, от его последствий не избавлены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, новости, в мире, общество