https://sputnik-georgia.ru/20230822/ugroza-razvitiya-bolezney-posle-covid-19-sokhranyaetsya-dazhe-spustya-2-goda--issledovanie-281553096.html
Угроза развития болезней после COVID-19 сохраняется даже спустя 2 года – исследование
Угроза развития болезней после COVID-19 сохраняется даже спустя 2 года – исследование
Люди, перенесшие госпитализацию из-за коронавируса, особенно подвержены риску возникновения стойких проблем со здоровьем 22.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-22T13:03+0400
2023-08-22T13:03+0400
2023-08-22T13:03+0400
коронавирус covid-19
ситуация с коронавирусом covid-19 в мире
новости
в мире
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1d/269858680_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5fd72869cfeb83277e0c0ffb5fc29e16.jpg
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Повышенная угроза развития множества серьезных заболеваний может сохраняться даже спустя два года после болезни коронавирусом, пишет газета Washington Post со ссылкой на новое исследование, которое впервые было опубликовано в журнале Nature Medicine.Так, последнее исследование впервые научно подтверждает, что целый ряд последствий, развивающихся на фоне постковидного синдрома, могут сохраняться более чем на год после перенесенной болезни, отмечает газета."Ничего особенного не происходит" – министр о новом варианте коронавируса в Грузии >>>Кроме того, ученые предупреждают: пациенты, перенесшие госпитализацию из-за COVID-19, особенно подвержены риску возникновения стойких проблем со здоровьем и смерти через два года после заражения. При этом люди, которые перенесли заболевание легче, от его последствий не избавлены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1d/269858680_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1d0ef59747ee047923106d6b05178160.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, новости, в мире, общество
коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, новости, в мире, общество
Угроза развития болезней после COVID-19 сохраняется даже спустя 2 года – исследование
Люди, перенесшие госпитализацию из-за коронавируса, особенно подвержены риску возникновения стойких проблем со здоровьем
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Повышенная угроза развития множества серьезных заболеваний может сохраняться даже спустя два года после болезни коронавирусом, пишет газета Washington Post со ссылкой на новое исследование, которое впервые было опубликовано в журнале Nature Medicine.
"Люди, переболевшие даже легкими формами коронавируса, через два года после выздоровления все еще подвергаются повышенному риску развития заболеваний легких, усталости, диабета и ряда других заболеваний, характерных для постковидного синдрома", – пишет издание.
Так, последнее исследование впервые научно подтверждает, что целый ряд последствий, развивающихся на фоне постковидного синдрома, могут сохраняться более чем на год после перенесенной болезни, отмечает газета.
Кроме того, ученые предупреждают: пациенты, перенесшие госпитализацию из-за COVID-19, особенно подвержены риску возникновения стойких проблем со здоровьем и смерти через два года после заражения.
При этом люди, которые перенесли заболевание легче, от его последствий не избавлены.