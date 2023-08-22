https://sputnik-georgia.ru/20230822/uspenie-presvyatoy-bogoroditsy-2023-traditsii-pravoslavnogo-prazdnika-281567235.html

Успение Пресвятой Богородицы 2023: традиции православного праздника

Успение Пресвятой Богородицы 2023: традиции православного праздника

Успение Пресвятой Богородицы – день земной кончины Божьей Матери – православные отмечают 28 августа 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T21:42+0400

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религия

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Пресвятую Богородицу христиане почитают особо – в честь Успения Божьей Матери по всему миру воздвигнуто множество храмов и монастырей. Как отмечают Успение Пресвятой Богородицы, о церковных и народных традициях православного праздника, читайте в Sputnik Грузия. Традиции праздника В православных храмах в канун Успения Богородицы по традиции проводят всенощное бдение – торжественное богослужение, которое объединяет великую вечерню и утреню. По церковной традиции в праздник Успения Божьей Матери во время службы вспоминают жизнь, деяния и кончину Пресвятой Богородицы – духовенство выходит к плащанице с изображением Богоматери, установленной посреди храма, читает над платом молитвы, а затем обходят с ней вокруг церкви. В старину к Успению Пресвятой Богородицы старались завершить жатву, а последний сноп – "дожинку", нарядив в сарафан, несли, распевая песни, в деревню и ставили под иконами. По традиции в праздник освящали хлеб нового урожая. По народной традиции на Успение Божьей Матери варили медовуху, пели песни и водили хороводы. Девушки с Успения Пресвятой Богородицы по традиции начинали присматривать себе женихов. А сватов обычно засылали через две недели после праздника. После Успения Божьей Матери по традиции ходили в лес собирать грибы, ягоды и орехи. А в конце августа, когда поспевали овощи, люди начинали готовиться к зиме. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230721/kakogo-chisla-uspenie-presvyatoy-bogoroditsy-2023-tserkovnyy-kalendar-280095538.html

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