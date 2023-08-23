https://sputnik-georgia.ru/20230823/chast-zhiteley-tbilisi-ostanetsya-bez-vody-pochti-na-dva-dnya-281589577.html
Часть жителей Тбилиси останется без воды почти на два дня
Часть жителей Тбилиси останется без воды почти на два дня
Для осуществления восстановительных работ компания осуществила инвестицию в размере до 500 000 лари 23.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-23T17:37+0400
2023-08-23T17:37+0400
2023-08-23T17:49+0400
вода
georgian water and power
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Часть жителей двух районов Тбилиси (Самгори и Крцаниси) останутся без воды на 32 часа из-за запланированных ремонтных работ, сообщает водораспределительная компания Georgian water and power. На улице Бурджанадзе 24 августа компания проведет последние работы по переключению на новую сеть. Следовательно, без воды местные жители останутся с 23:00 24 августа до 07:00 26 августа. Для осуществления восстановительных работ компания осуществила инвестицию в размере до 500 000 лари и заменила магистральные и распределительные сети водопровода длиной 1,3 км. Ремонтные работы на одной из улиц в Сабуртало в Тбилиси – новая схема маршрута >>>В связи с запланированными работами в Самгорском районе воду не будут получать жители улиц Идумали, Цурцумия, Киндзммараули, Накашидзе, Пагава, Святой Варвары, Кизики, Энукидзе, Чичинадзе, Цискаришвили, Гвазава, Одишелидзе и других улиц. Воду также не будут получать жители сел Гамарджвеба, Агтаклия, Каратаклия, Караджала и Поладаанткари. Во втором поселении Навтлуги воду отключат жителям улиц Разикашвили, Лордкипанидзе, Метревели и близлежащим поселениям. В Крцанисском районе воду не будут получать жители Земо и Квемо Поничала, Руставского шоссе, сел Поничала и Чала, поселения Гиганти и Зоовети. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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вода, georgian water and power, грузия, новости, общество, тбилиси
вода, georgian water and power, грузия, новости, общество, тбилиси
Часть жителей Тбилиси останется без воды почти на два дня
17:37 23.08.2023 (обновлено: 17:49 23.08.2023)
Для осуществления восстановительных работ компания осуществила инвестицию в размере до 500 000 лари
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Часть жителей двух районов Тбилиси (Самгори и Крцаниси) останутся без воды на 32 часа из-за запланированных ремонтных работ, сообщает водораспределительная компания Georgian water and power.
На улице Бурджанадзе 24 августа компания проведет последние работы по переключению на новую сеть. Следовательно, без воды местные жители останутся с 23:00 24 августа до 07:00 26 августа.
Для осуществления восстановительных работ компания осуществила инвестицию в размере до 500 000 лари и заменила магистральные и распределительные сети водопровода длиной 1,3 км.
В связи с запланированными работами в Самгорском районе воду не будут получать жители улиц Идумали, Цурцумия, Киндзммараули, Накашидзе, Пагава, Святой Варвары, Кизики, Энукидзе, Чичинадзе, Цискаришвили, Гвазава, Одишелидзе и других улиц.
Воду также не будут получать жители сел Гамарджвеба, Агтаклия, Каратаклия, Караджала и Поладаанткари. Во втором поселении Навтлуги воду отключат жителям улиц Разикашвили, Лордкипанидзе, Метревели и близлежащим поселениям.
В Крцанисском районе воду не будут получать жители Земо и Квемо Поничала, Руставского шоссе, сел Поничала и Чала, поселения Гиганти и Зоовети.