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Доходы от рекламы теле- и радиокомпаний Грузии стали расти

Доходы от рекламы теле- и радиокомпаний Грузии стали расти

В Грузии после ограничения рекламы казино и онлайн-игр в 2021 году стал падать доход от рекламы телекомпаний и радио 23.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Во втором квартале 2023 года доходы от рекламы теле- и радиокомпаний выросли на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 23,3 миллиона лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям. При этом доход телекомпаний составил 21,4 миллиона лари, что на 3,9 миллиона превышает показатель второго квартала 2023 года. При этом 66,9% всего дохода от рекламы телеканалов составил доход от прямой рекламы, а вот доля спонсорства по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года во втором квартале 2023 года сократилась на 5,1%. Состояние телекоммуникационного рынка Грузии – отчет главы регулятора >>Радиокомпании в период с апреля по июнь получили доход от рекламы в размере 1,9 миллиона лари , что на 18,9% больше аналогичного периода прошлого года. Доход от прямой рекламы составил 90,6% всего их дохода. В Грузии после ограничения рекламы казино и онлайн-игр в 2021 году стал падать доход от рекламы телекомпаний и радио. Тенденция падения доходов сохранялась и в первом квартале 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, телевидение, радио, реклама, национальная комиссия по коммуникациям грузии