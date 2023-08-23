Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230823/dokhody-ot-reklamy-tele--i-radiokompaniy-gruzii-stali-rasti-281571817.html
Доходы от рекламы теле- и радиокомпаний Грузии стали расти
Доходы от рекламы теле- и радиокомпаний Грузии стали расти
В Грузии после ограничения рекламы казино и онлайн-игр в 2021 году стал падать доход от рекламы телекомпаний и радио 23.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-23T10:02+0400
2023-08-23T10:16+0400
грузия
новости
экономика
телевидение
радио
реклама
национальная комиссия по коммуникациям грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24099/40/240994071_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_bdf25869ab57cfba7b74d260a42bf9bb.jpg
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Во втором квартале 2023 года доходы от рекламы теле- и радиокомпаний выросли на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 23,3 миллиона лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям. При этом доход телекомпаний составил 21,4 миллиона лари, что на 3,9 миллиона превышает показатель второго квартала 2023 года. При этом 66,9% всего дохода от рекламы телеканалов составил доход от прямой рекламы, а вот доля спонсорства по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года во втором квартале 2023 года сократилась на 5,1%. Состояние телекоммуникационного рынка Грузии – отчет главы регулятора &gt;&gt;Радиокомпании в период с апреля по июнь получили доход от рекламы в размере 1,9 миллиона лари , что на 18,9% больше аналогичного периода прошлого года. Доход от прямой рекламы составил 90,6% всего их дохода. В Грузии после ограничения рекламы казино и онлайн-игр в 2021 году стал падать доход от рекламы телекомпаний и радио. Тенденция падения доходов сохранялась и в первом квартале 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24099/40/240994071_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_db563b67e56230616ae0223175a8ebc9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, телевидение, радио, реклама, национальная комиссия по коммуникациям грузии
грузия, новости, экономика, телевидение, радио, реклама, национальная комиссия по коммуникациям грузии

Доходы от рекламы теле- и радиокомпаний Грузии стали расти

10:02 23.08.2023 (обновлено: 10:16 23.08.2023)
© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko / Перейти в фотобанкРеклама
Реклама - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2023
© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
В Грузии после ограничения рекламы казино и онлайн-игр в 2021 году стал падать доход от рекламы телекомпаний и радио
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Во втором квартале 2023 года доходы от рекламы теле- и радиокомпаний выросли на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 23,3 миллиона лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям.
При этом доход телекомпаний составил 21,4 миллиона лари, что на 3,9 миллиона превышает показатель второго квартала 2023 года.
При этом 66,9% всего дохода от рекламы телеканалов составил доход от прямой рекламы, а вот доля спонсорства по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года во втором квартале 2023 года сократилась на 5,1%.
Состояние телекоммуникационного рынка Грузии – отчет главы регулятора >>
Радиокомпании в период с апреля по июнь получили доход от рекламы в размере 1,9 миллиона лари , что на 18,9% больше аналогичного периода прошлого года. Доход от прямой рекламы составил 90,6% всего их дохода.
В Грузии после ограничения рекламы казино и онлайн-игр в 2021 году стал падать доход от рекламы телекомпаний и радио. Тенденция падения доходов сохранялась и в первом квартале 2023 года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0