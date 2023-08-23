https://sputnik-georgia.ru/20230823/gruziya-poluchit-status-kandidata-v-es--prezident-gruzii-281596634.html

Грузия получит статус кандидата в ЕС – президент Грузии

Грузия получит статус кандидата в ЕС – президент Грузии

Грузинский народ доказал свою приверженность евроинтеграции Грузии, заявила Зурабишвили 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T19:48+0400

2023-08-23T19:48+0400

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саломе зурабишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

еврокомиссия

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила уверенность в том, что Грузия получит статус кандидата в Евросоюз. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. По ее словам, грузинский народ доказал свою приверженность евроинтеграции Грузии. "Наш народ на фоне новой волны давления, угроз и многосторонних провокаций (что приравнивается к гибридной войне) показал свое ясное решение еще более усилить свой путь к евроинтеграции и остаться верным своей единственной перспективе", – сказала Зурабишвили. Что обсудили в Тбилиси главы МИД Грузии и Бельгии? >>>Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, ираклий кобахидзе, молдова, украина, политика, грузия, новости, грузия - евросоюз, евросоюз