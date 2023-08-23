https://sputnik-georgia.ru/20230823/gruziya-poluchit-status-kandidata-v-es--prezident-gruzii-281596634.html
Грузия получит статус кандидата в ЕС – президент Грузии
Грузия получит статус кандидата в ЕС – президент Грузии
Грузинский народ доказал свою приверженность евроинтеграции Грузии, заявила Зурабишвили 23.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-23T19:48+0400
2023-08-23T19:48+0400
2023-08-23T20:14+0400
саломе зурабишвили
грузинская мечта - демократическая грузия
еврокомиссия
ираклий кобахидзе
молдова
украина
политика
грузия
новости
грузия - евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/1f/273592040_0:49:869:538_1920x0_80_0_0_a70387d3981413e908c55f7d6fcfbf24.jpg
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила уверенность в том, что Грузия получит статус кандидата в Евросоюз. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. По ее словам, грузинский народ доказал свою приверженность евроинтеграции Грузии. "Наш народ на фоне новой волны давления, угроз и многосторонних провокаций (что приравнивается к гибридной войне) показал свое ясное решение еще более усилить свой путь к евроинтеграции и остаться верным своей единственной перспективе", – сказала Зурабишвили. Что обсудили в Тбилиси главы МИД Грузии и Бельгии? >>>Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
молдова
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/1f/273592040_0:0:869:653_1920x0_80_0_0_1a6e8e5d0ec529c08cf6b9f03d917b27.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, ираклий кобахидзе, молдова, украина, политика, грузия, новости, грузия - евросоюз, евросоюз
саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, ираклий кобахидзе, молдова, украина, политика, грузия, новости, грузия - евросоюз, евросоюз
Грузия получит статус кандидата в ЕС – президент Грузии
19:48 23.08.2023 (обновлено: 20:14 23.08.2023)
Грузинский народ доказал свою приверженность евроинтеграции Грузии, заявила Зурабишвили
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила уверенность в том, что Грузия получит статус кандидата в Евросоюз.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
"Я уверена, что Грузия получит статус кандидата", – заявила Зурабишвили.
По ее словам, грузинский народ доказал свою приверженность евроинтеграции Грузии.
"Наш народ на фоне новой волны давления, угроз и многосторонних провокаций (что приравнивается к гибридной войне) показал свое ясное решение еще более усилить свой путь к евроинтеграции и остаться верным своей единственной перспективе", – сказала Зурабишвили.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.