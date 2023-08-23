https://sputnik-georgia.ru/20230823/gruziya-zarabotala-bolee-22-millionov-dollarov-na-eksporte-persikov-281596976.html

Грузия заработала более 22 миллионов долларов на экспорте персиков

Грузия заработала более 22 миллионов долларов на экспорте персиков

За последние годы основной страной-импортером грузинских персиков и нектаринов является Россия 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T23:03+0400

2023-08-23T23:03+0400

2023-08-23T23:03+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Грузия экспортировала 20,3 тысячи тонн персиков и нектаринов на сумму 22,4 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны. Ведомство приводит данные с 1 мая по 22 августа 2023 года. Экспортная стоимость фруктов за отчетный период составила 1,1 доллара за килограмм. За последние годы основной страной-импортером грузинских персиков и нектаринов является Россия. Вино, голубика, рыбий жир и улитки – какие агропродукты экспортирует Грузия >>>Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года. Основные цели "Льготного агрокредита" заключаются в совершенствовании производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта в сельском хозяйстве путем предоставления фермерам и предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, дешевых, долгосрочных и доступных средств. Кроме того, с 2015 года реализуется программа "Посади будущее", которая является частью государственной программы "Льготный агрокредит" и предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов. В рамках данной программы в масштабах Грузии новые многолетние сады разбиты на участке около 17,6 тысячи гектаров земли, а объем государственного финансирования превышает 133 миллиона лари (51,7 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, персики, сельское хозяйство, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, сельское хозяйство грузии