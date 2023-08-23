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Кутаисский аэропорт закроют на два дня в сентябре

Кутаисский аэропорт закроют на два дня в сентябре

Авиакомпании уже проинформировали пассажиров о смене аэропортов по электронной почте 23.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Кутаисский международный аэропорт закроется для посетителей с 7:00 утра 3 сентября до 01:00 ночи 5 сентября в связи с плановыми ремонтными работами аэродромной инфраструктуры, сообщается на сайте аэропорта. За этот период все запланированные на эти даты регулярные рейсы остаются в силе, но вместо аэропорта Кутаиси они будут выполняться в международных аэропортах Тбилиси и Батуми. Авиакомпании уже проинформировали пассажиров о смене аэропортов по электронной почте. Официальная транспортная компания Кутаисского международного аэропорта "Омнибас Экспресс" обеспечит перевозки пассажиров из Тбилиси в направлении Кутаиси и Батуми, а также из Кутаиси и Батуми в Тбилисский международный аэропорт. Тбилиси и Берлин свяжет прямой авиарейс лоукостера >>>За семь месяцев 2023 года аэропорт обслужил 856 646 пассажиров и 2 590 рейсов, что на 90% и на 76% больше, соответственно, чем в январе-июле 2019 года. На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 35 направлениям в 18 стран. В аэропорте отметили, что в целях обеспечения безопасности полетов постоянно проверяется соответствие международным стандартам. Текущие ремонтные работы будут проводиться согласно годовому плану, который является составной частью беспрепятственной работы аэропорта. Администрация аэропорта приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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