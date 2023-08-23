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Осторожно на дорогах Грузии – сколько пешеходов погибает под колесами автомобилей
Осторожно на дорогах Грузии – сколько пешеходов погибает под колесами автомобилей
Основную часть погибших пешеходов составляют лица старше 60 лет 23.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-23T07:01+0400
2023-08-23T07:01+0400
2023-08-23T08:48+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. В период с 1 января по 30 июня 2023 года под колесами автомобилей погибли 44 пешехода, говорится в информации на сайте МВД Грузии. Основную часть погибших пешеходов составляют лица старше 60 лет. Также под колесами автомобилей скончались двое несовершеннолетних старше 7 лет. Всего в Грузии за полгода было совершено 768 наездов на пешеходов, при которых травмы получили 779 человек. На каждые пять жителей Грузии приходится по автомобилю – новая статистика >>Наезд на пешехода является вторым распространенным видом ДТП в Грузии, после столкновения двух движущихся автомобилей. В Грузии наезд на пешехода является уголовным преступлением и карается лишением свободы на срок до 10 лет с ограничением в правах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, мвд грузии, дтп
Осторожно на дорогах Грузии – сколько пешеходов погибает под колесами автомобилей
07:01 23.08.2023 (обновлено: 08:48 23.08.2023)
Основную часть погибших пешеходов составляют лица старше 60 лет
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. В период с 1 января по 30 июня 2023 года под колесами автомобилей погибли 44 пешехода, говорится в информации на сайте МВД Грузии.
Основную часть погибших пешеходов составляют лица старше 60 лет. Также под колесами автомобилей скончались двое несовершеннолетних старше 7 лет.
Всего в Грузии за полгода было совершено 768 наездов на пешеходов, при которых травмы получили 779 человек.
Наезд на пешехода является вторым распространенным видом ДТП в Грузии, после столкновения двух движущихся автомобилей.
В Грузии наезд на пешехода является уголовным преступлением и карается лишением свободы на срок до 10 лет с ограничением в правах.