https://sputnik-georgia.ru/20230823/ostorozhno-na-dorogakh-gruzii---skolko-peshekhodov-pogibaet-pod-kolesami-avtomobiley-281571950.html

Осторожно на дорогах Грузии – сколько пешеходов погибает под колесами автомобилей

Осторожно на дорогах Грузии – сколько пешеходов погибает под колесами автомобилей

Основную часть погибших пешеходов составляют лица старше 60 лет 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T07:01+0400

2023-08-23T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. В период с 1 января по 30 июня 2023 года под колесами автомобилей погибли 44 пешехода, говорится в информации на сайте МВД Грузии. Основную часть погибших пешеходов составляют лица старше 60 лет. Также под колесами автомобилей скончались двое несовершеннолетних старше 7 лет. Всего в Грузии за полгода было совершено 768 наездов на пешеходов, при которых травмы получили 779 человек. На каждые пять жителей Грузии приходится по автомобилю – новая статистика >>Наезд на пешехода является вторым распространенным видом ДТП в Грузии, после столкновения двух движущихся автомобилей. В Грузии наезд на пешехода является уголовным преступлением и карается лишением свободы на срок до 10 лет с ограничением в правах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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