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https://sputnik-georgia.ru/20230713/na-kazhdye-pyat-zhiteley-gruzii-prikhoditsya-po-avtomobilyu---novaya-statistika-279503279.html
На каждые пять жителей Грузии приходится по автомобилю – новая статистика
На каждые пять жителей Грузии приходится по автомобилю – новая статистика
Из общего числа автомобилей, зарегистрированных в Грузии, треть зарегистрирована в Тбилиси 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T07:00+0400
2023-07-13T07:34+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Количество легковых автомобилей за шесть месяцев 2023 года выросло на 4,4%, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.По данным ведомства на 30 июня 2023 года, число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом составило 667,8 тысячи, тогда как на 1 января 2023 года в Грузии было 639,7 тысячи таких автомобилей.Население Грузии составляет более 3,7 миллиона человек, таким образом, на каждые пять жителей Грузии приходится по одному автомобилю. В Грузии запретили экспорт катализаторов до 2026 года&gt;&gt;При этом рост количества автомобилей по сравнению с показателями первого квартала, во втором квартале 2023 года составил 1,5%.Из общего числа автомобилей треть зарегистрирована в Тбилиси. При этом с 1 января по 31 марта 2023 года число автомобилей, зарегистрированных в столице, выросло на 8% и составило 198,8 тысячи. При этом 93,6% всех легковых автомобилей, ездящих по Грузии, зарегистрированы на физические лица. Компаниям в Грузии принадлежат лишь 41,7 тысячи машин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси, мвд грузии
грузия, новости, общество, тбилиси, мвд грузии

На каждые пять жителей Грузии приходится по автомобилю – новая статистика

07:00 13.07.2023 (обновлено: 07:34 13.07.2023)
© photo: Sputnik / StringerАвтомобильная пробка в центре города в час пик
Автомобильная пробка в центре города в час пик - Sputnik Грузия, 1920, 13.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Из общего числа автомобилей, зарегистрированных в Грузии, треть зарегистрирована в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Количество легковых автомобилей за шесть месяцев 2023 года выросло на 4,4%, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
По данным ведомства на 30 июня 2023 года, число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом составило 667,8 тысячи, тогда как на 1 января 2023 года в Грузии было 639,7 тысячи таких автомобилей.
Население Грузии составляет более 3,7 миллиона человек, таким образом, на каждые пять жителей Грузии приходится по одному автомобилю.
В Грузии запретили экспорт катализаторов до 2026 года>>
При этом рост количества автомобилей по сравнению с показателями первого квартала, во втором квартале 2023 года составил 1,5%.
Из общего числа автомобилей треть зарегистрирована в Тбилиси. При этом с 1 января по 31 марта 2023 года число автомобилей, зарегистрированных в столице, выросло на 8% и составило 198,8 тысячи.
При этом 93,6% всех легковых автомобилей, ездящих по Грузии, зарегистрированы на физические лица. Компаниям в Грузии принадлежат лишь 41,7 тысячи машин.
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