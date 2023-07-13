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На каждые пять жителей Грузии приходится по автомобилю – новая статистика
На каждые пять жителей Грузии приходится по автомобилю – новая статистика
Из общего числа автомобилей, зарегистрированных в Грузии, треть зарегистрирована в Тбилиси 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T07:00+0400
2023-07-13T07:00+0400
2023-07-13T07:34+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Количество легковых автомобилей за шесть месяцев 2023 года выросло на 4,4%, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.По данным ведомства на 30 июня 2023 года, число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом составило 667,8 тысячи, тогда как на 1 января 2023 года в Грузии было 639,7 тысячи таких автомобилей.Население Грузии составляет более 3,7 миллиона человек, таким образом, на каждые пять жителей Грузии приходится по одному автомобилю. В Грузии запретили экспорт катализаторов до 2026 года>>При этом рост количества автомобилей по сравнению с показателями первого квартала, во втором квартале 2023 года составил 1,5%.Из общего числа автомобилей треть зарегистрирована в Тбилиси. При этом с 1 января по 31 марта 2023 года число автомобилей, зарегистрированных в столице, выросло на 8% и составило 198,8 тысячи. При этом 93,6% всех легковых автомобилей, ездящих по Грузии, зарегистрированы на физические лица. Компаниям в Грузии принадлежат лишь 41,7 тысячи машин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, мвд грузии
грузия, новости, общество, тбилиси, мвд грузии
На каждые пять жителей Грузии приходится по автомобилю – новая статистика
07:00 13.07.2023 (обновлено: 07:34 13.07.2023)
Из общего числа автомобилей, зарегистрированных в Грузии, треть зарегистрирована в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Количество легковых автомобилей за шесть месяцев 2023 года выросло на 4,4%, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
По данным ведомства на 30 июня 2023 года, число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом составило 667,8 тысячи, тогда как на 1 января 2023 года в Грузии было 639,7 тысячи таких автомобилей.
Население Грузии составляет более 3,7 миллиона человек, таким образом, на каждые пять жителей Грузии приходится по одному автомобилю.
При этом рост количества автомобилей по сравнению с показателями первого квартала, во втором квартале 2023 года составил 1,5%.
Из общего числа автомобилей треть зарегистрирована в Тбилиси. При этом с 1 января по 31 марта 2023 года число автомобилей, зарегистрированных в столице, выросло на 8% и составило 198,8 тысячи.
При этом 93,6% всех легковых автомобилей, ездящих по Грузии, зарегистрированы на физические лица. Компаниям в Грузии принадлежат лишь 41,7 тысячи машин.