https://sputnik-georgia.ru/20230823/v-shovi-prodolzhayutsya-poiski-bez-vesti-propavshikh-281576262.html

В Шови продолжаются поиски без вести пропавших

В Шови продолжаются поиски без вести пропавших

В эпицентре стихийного бедствия уже обработана вся территория, поиски продолжаются в руслах рек 23.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-23T10:46+0400

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шови

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Спасатели на 21 день поисковых работ продолжают искать четырех человек, пропавших без вести после схода оползня на грузинском высокогорном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Оползень сошел на знаменитый курорт Шови днем 3 августа. В эпицентре стихийного бедствия уже обработана вся территория, теперь поиски продолжаются в руслах рек Чанчахи и Риони. К этому времени обнаружены тела 29 человек. Эвакуировать из зоны бедствия удалось более 200 человек.Спасатели ведут поисковые работы с помощью тяжелой техники. Во вторник в селе Лагванта состоялись похороны троих погибших в результате стихийного бедствия. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Причины схода оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шови, оползень в шови, грузия, новости, происшествия, национальное агентство окружающей среды, спасатели, спасательная операция, оползень