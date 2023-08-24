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Запад уже обеспокоен ролью БРИКС, заявил сенатор Пушков

Запад уже обеспокоен ролью БРИКС, заявил сенатор Пушков

БРИКС вышел на качественно новый уровень, за саммитом в ЮАР следит весь мир, заметил он 24.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Представители руководства США пытаются сохранить лицо, заявляя, что не рассматривают БРИКС как геополитического соперника, заявил сенатор Алексей Пушков .По его словам, БРИКС, безусловно, вышла на качественно новый уровень - за саммитом в ЮАР следит весь мир.Он подчеркнул, что администрация США пытается сохранить лицо, заявив, что не рассматривает БРИКС как геополитического соперника."Однако очевидно, что БРИКС, не будучи G7, с неизбежностью будет играть геополитическую роль. Собственно, единодушный отказ стран-членов БРИКС и всех кандидатов в блок поддержать санкции Запада против России уже есть акт геополитики. Как и призывы отказаться от доллара во взаимных расчетах", – добавил он.Путин: БРИКС утвердилась как авторитетная структура>>Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства. Уже сообщается, что как минимум пять стран станут членами БРИКС. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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