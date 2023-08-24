https://sputnik-georgia.ru/20230824/281606813.html
Запад уже обеспокоен ролью БРИКС, заявил сенатор Пушков
Запад уже обеспокоен ролью БРИКС, заявил сенатор Пушков
БРИКС вышел на качественно новый уровень, за саммитом в ЮАР следит весь мир, заметил он 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T10:46+0400
2023-08-24T10:46+0400
2023-08-24T11:11+0400
в мире
новости
юар
сша
китай
алексей пушков
владимир путин
сергей лавров
брикс
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/18/281606980_0:211:3073:1939_1920x0_80_0_0_441b811ecde9fb78b2f4a45e42315b32.jpg
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Представители руководства США пытаются сохранить лицо, заявляя, что не рассматривают БРИКС как геополитического соперника, заявил сенатор Алексей Пушков .По его словам, БРИКС, безусловно, вышла на качественно новый уровень - за саммитом в ЮАР следит весь мир.Он подчеркнул, что администрация США пытается сохранить лицо, заявив, что не рассматривает БРИКС как геополитического соперника."Однако очевидно, что БРИКС, не будучи G7, с неизбежностью будет играть геополитическую роль. Собственно, единодушный отказ стран-членов БРИКС и всех кандидатов в блок поддержать санкции Запада против России уже есть акт геополитики. Как и призывы отказаться от доллара во взаимных расчетах", – добавил он.Путин: БРИКС утвердилась как авторитетная структура>>Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства. Уже сообщается, что как минимум пять стран станут членами БРИКС. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
юар
сша
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/18/281606980_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9e60858067d54de3bdfc32e646b540e2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, юар, сша, китай, алексей пушков, владимир путин, сергей лавров, брикс, g7
в мире, новости, юар, сша, китай, алексей пушков, владимир путин, сергей лавров, брикс, g7
Запад уже обеспокоен ролью БРИКС, заявил сенатор Пушков
10:46 24.08.2023 (обновлено: 11:11 24.08.2023)
БРИКС вышел на качественно новый уровень, за саммитом в ЮАР следит весь мир, заметил он
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Представители руководства США пытаются сохранить лицо, заявляя, что не рассматривают БРИКС как геополитического соперника, заявил сенатор Алексей Пушков .
По его словам, БРИКС, безусловно, вышла на качественно новый уровень - за саммитом в ЮАР следит весь мир.
"Грядущее расширение блока рассматривается как антитеза гегемонии Запада и коллективная заявка на новое качество мировой системы. "Все хотят в БРИКС", – констатирует французская газета "Фигаро". На саммите в Йоханнесбурге нет отбоя от желающих вступить в БРИКС, тревожится СNN", – написал сенатор в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что администрация США пытается сохранить лицо, заявив, что не рассматривает БРИКС как геополитического соперника.
"Однако очевидно, что БРИКС, не будучи G7, с неизбежностью будет играть геополитическую роль. Собственно, единодушный отказ стран-членов БРИКС и всех кандидатов в блок поддержать санкции Запада против России уже есть акт геополитики. Как и призывы отказаться от доллара во взаимных расчетах", – добавил он.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства. Уже сообщается, что как минимум пять стран станут членами БРИКС.