https://sputnik-georgia.ru/20230824/281612678.html
В БРИКС пригласили шесть новых стран – список
В БРИКС пригласили шесть новых стран – список
БРИКС договорилась по вопросу о расширении, приняв документ, в котором изложены его принципы 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T13:20+0400
2023-08-24T13:20+0400
2023-08-24T13:20+0400
в мире
новости
политика
китай
индия
бразилия
владимир путин
сергей лавров
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/18/281612861_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_3d1caf4f38189cf1404928e26461a20c.jpg
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Лидеры стран БРИКС приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе выступления на саммите.Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС договорилась по вопросу о расширении, приняв документ, в котором изложены его принципы, передает РИА Новости.Путин: БРИКС утвердилась как авторитетная структура>>Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
китай
индия
бразилия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/18/281612861_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_9bb94c84b87c20b3bc11d20769604534.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, китай, индия, бразилия, владимир путин, сергей лавров, брикс
в мире, новости, политика, китай, индия, бразилия, владимир путин, сергей лавров, брикс
В БРИКС пригласили шесть новых стран – список
БРИКС договорилась по вопросу о расширении, приняв документ, в котором изложены его принципы
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Лидеры стран БРИКС приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе выступления на саммите.
Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС договорилась по вопросу о расширении, приняв документ, в котором изложены его принципы, передает РИА Новости
.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства.