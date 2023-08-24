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В БРИКС пригласили шесть новых стран – список

В БРИКС пригласили шесть новых стран – список

БРИКС договорилась по вопросу о расширении, приняв документ, в котором изложены его принципы 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T13:20+0400

2023-08-24T13:20+0400

2023-08-24T13:20+0400

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Лидеры стран БРИКС приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе выступления на саммите.Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС договорилась по вопросу о расширении, приняв документ, в котором изложены его принципы, передает РИА Новости.Путин: БРИКС утвердилась как авторитетная структура>>Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, китай, индия, бразилия, владимир путин, сергей лавров, брикс