https://sputnik-georgia.ru/20230824/alternativnyy-marshrut-predlozhen-iz-za-remonta-uchastka-zhd-baku-tbilisi-kars-v-gruzii-281619003.html
Альтернативный маршрут предложен из-за ремонта участка ж/д Баку-Тбилиси-Карс в Грузии
Альтернативный маршрут предложен из-за ремонта участка ж/д Баку-Тбилиси-Карс в Грузии
Новое железнодорожно-паромное сообщение обеспечит своевременную доставку грузов 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T15:51+0400
2023-08-24T15:51+0400
2023-08-24T15:59+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) - ООО ADY Container предложила грузоотправителям альтернативный маршрут в связи с ремонтно-восстановительными работами на грузинском участке железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сообщил Sputnik Азербайджан.Согласно информации ADY Container, новый маршрут предусматривает доставку грузов судами из турецких портов Дериндже, Мерсин, Алсанджак, Марпорт и Эвьяп в грузинские Поти и Батуми.Дальше контейнеры будут перегружаться на платформы и по железной дороге доставляться в порт Баку. Затем грузы будут направляться в порты Актау (Казахстан) и Туркменбаши (Туркменистан), а оттуда по железной дороге - в пункты назначения в странах Центральной Азии.В информации компании указывается, что новое железнодорожно-паромное сообщение обеспечит своевременную доставку грузов и целостность цепочки поставок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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азербайджан, новости, экономика, грузия, поти, батуми, азербайджанские железные дороги, железная дорога баку-тбилиси-карс
азербайджан, новости, экономика, грузия, поти, батуми, азербайджанские железные дороги, железная дорога баку-тбилиси-карс
Альтернативный маршрут предложен из-за ремонта участка ж/д Баку-Тбилиси-Карс в Грузии
15:51 24.08.2023 (обновлено: 15:59 24.08.2023)
Новое железнодорожно-паромное сообщение обеспечит своевременную доставку грузов
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) - ООО ADY Container предложила грузоотправителям альтернативный маршрут в связи с ремонтно-восстановительными работами на грузинском участке железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сообщил Sputnik Азербайджан.
Согласно информации ADY Container, новый маршрут предусматривает доставку грузов судами из турецких портов Дериндже, Мерсин, Алсанджак, Марпорт и Эвьяп в грузинские Поти и Батуми.
Дальше контейнеры будут перегружаться на платформы и по железной дороге доставляться в порт Баку. Затем грузы будут направляться в порты Актау (Казахстан) и Туркменбаши (Туркменистан), а оттуда по железной дороге - в пункты назначения в странах Центральной Азии.
В информации компании указывается, что новое железнодорожно-паромное сообщение обеспечит своевременную доставку грузов и целостность цепочки поставок.