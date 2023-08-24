https://sputnik-georgia.ru/20230824/kak-otmechayut-orekhovyy-spas-2023-traditsii-i-obychai-drevnego-prazdnika-281633973.html

Как отмечают Ореховый Спас 2023: традиции и обычаи древнего праздника

Как отмечают Ореховый Спас 2023: традиции и обычаи древнего праздника

Ореховый Спас – древний праздник, символизирующий окончание сбора урожая, охвативший как народные, так и христианские традиции 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T21:15+0400

2023-08-24T21:15+0400

2023-08-24T21:15+0400

религия

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Православная церковь празднует в этот день перенесение Нерукотворного Образа Спасителя в Константинополь из Едессы. Как отмечают Ореховый Спас, о традициях и обычаях древнего праздника, читайте в Sputnik Грузия. Традиции и обычаи праздника Древний праздник называют еще и Хлебный Спас, так как завершив уборку хлебов в Ореховый Спас по традиции из муки нового урожая пекли первый каравай. Хлеб освещали в церкви и затем ели его всей семьей. В некоторых селах по сей день сохранился обряд хранить остатки первого каравая – заворачивали кусочки хлеба в холщовую тряпочку и прятали за икону. Эта примета приманивала благополучие и оберегала семейство от голода. По традиции на Ореховый Спас во многих городах и селах устраивали ярмарки, где в изобилии были представлены различные ткани. По приметам в Ореховый Спас обязательно нужно было купить ткань — в народный праздник торговлю считали особенно благоприятной. Отмечать особо Ореховый Спас было не принято, так как страда была в это время в разгаре. Но какие-то праздничные традиции соблюдали — угощали родных и прохожих орешками, пекли для малоимущих хлеб, на ужин подавали пироги с различными начинками. По традиции, чтобы следующий год был счастливым и изобильным, нужно было накрыть богатый стол и попробовать все блюда. На Ореховый Спас по традиции родственникам, друзьям и коллегам дарили символичные подарки: холщовые полотенца, орешки или булочки, испеченные своими руками. Хозяйки готовили лечебную ореховую настойку - заливали перепонки грецких орехов водкой и настаивали в темном месте. Настойкой лечили простуду, добавляя ее в горячий чай. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230719/kakogo-chisla-orekhovyy-spas-2023-data-drevnego-prazdnika-279748710.html

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религия , справки , календарь религиозных праздников