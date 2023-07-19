https://sputnik-georgia.ru/20230719/kakogo-chisla-orekhovyy-spas-2023-data-drevnego-prazdnika-279748710.html

Какого числа Ореховый Спас 2023? Дата древнего праздника

Какого числа Ореховый Спас 2023? Дата древнего праздника

Ореховый Спас – древний праздник, связанный в церковном календаре с Сыном Божьим и его деяниями, который православные отмечают в августе 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T15:37+0400

2023-07-19T15:37+0400

2023-07-19T15:37+0400

справки

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Ореховый Спас, как Медовый и Яблочный, приурочен ко времени созревания зерновых культур, орехов и других даров земли. Какого числа отмечают Ореховый Спас в 2023 году и с каким церковным праздником он связан, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа Ореховый Спас? Отмечает Ореховый Спас ежегодно 29 августа – на следующий день после праздника Успения Пресвятой Богородицы. Ореховый, или третий Спас, наиболее важен из трех древних праздников, однако не так популярен, как Медовый и Яблочный. Какого числа Яблочный Спас 2023? Дата древнего праздника>>С Орехового Спаса осень в свои права вступает полностью – к празднику вызревают орехи, которые начинают активно собирать. Первый сбор орехов также принято освещать в церкви и только потом употреблять в пищу. Основное название Орехового Спаса – Хлебный, так как в этот день хлеборобы заканчивают уборку зерновых и пекут первый каравай из муки нового урожая. После освещения хлеб едят всей семьей. Третий Спас называют также Холщовый, или Спас на холстах. По преданию, к Спасителю пришел художник – посланец правителя сирийского города Эдесса Авгаря, который попросил разрешения нарисовать Его, чтобы портретом исцелить владыку, пораженного проказой. Какого числа Медовый Спас 2023? Дата древнего праздника>>Когда живописец не смог написать портрет Иисуса, Спаситель умылся, вытер лицо холстиной, и на ней отчетливо проступили его черты. Холстину отнесли Авгарю, и тот быстро вылечился, а кусок чудодейственной ткани стал христианской реликвией. Холст с ликом Христа сначала хранился в Эдессе, затем реликвию перенесли в Константинополь. Произошло это 29 августа, и с тех православные христиане отмечают в этот день Перенесение Нерукотворного образа Спасителя. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки