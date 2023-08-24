https://sputnik-georgia.ru/20230824/kitay-prekratil-import-moreproduktov-iz-yaponii-281628586.html

Китай прекратил импорт морепродуктов из Японии

Китай прекратил импорт морепродуктов из Японии

Меры принимаются в целях предотвращения риска радиоактивного заражения пищевых продуктов, вызванного сбросом загрязненной воды с АЭС "Фукусима" в Японии 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T16:45+0400

2023-08-24T16:45+0400

2023-08-24T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 24 авг— Sputnik. Китай с 24 августа полностью приостановил импорт продуктов водного промысла, произведенных в Японии, после сброса радиоактивной воды с аварийной японской АЭС "Фукусима", сообщило главное таможенное управление КНР. Оператор атомной электростанции "Фукусима-1" компания ТЕРСО начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой, трансляцию ведут в прямом эфире ведущие японские телекомпании.Сообщается, что соответствующие меры принимаются в целях предотвращения риска радиоактивного заражения пищевых продуктов, вызванного сбросом загрязненной воды с АЭС "Фукусима" в Японии. Ранее МИД КНР заявил, что Китай выступает решительно против сброса радиоактивной воды с АЭС "Фукусима", требует, чтобы Япония прекратила эти "ошибочные действия". Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития.Радиоактивные воды "Фукусимы" заражают мировую политику >>Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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