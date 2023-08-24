https://sputnik-georgia.ru/20230824/sinoptiki-prognoziruyut-v-gruzii-dozhdi-veter-i-grad-281630647.html

Синоптики прогнозируют в Грузии дожди, ветер и град

Синоптики прогнозируют в Грузии дожди, ветер и град

Ожидаемые ливни могут повысить уровень воды в реках, вызвать паводки в маленьких реках 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T18:14+0400

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грузия

новости

погода

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Дождь, ветер и град ожидается на большей части территории Грузии с 25 августа до первой половины 26 августа, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Со второй половины 24 августа погода ухудшится в горных и высокогорных районах Грузии. Ожидаемые ливни могут повысить уровень воды в реках, вызвать паводки в маленьких реках, а в горных районах активизировать оползневые процессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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