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Синоптики прогнозируют в Грузии дожди, ветер и град
Синоптики прогнозируют в Грузии дожди, ветер и град
Ожидаемые ливни могут повысить уровень воды в реках, вызвать паводки в маленьких реках 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T18:14+0400
2023-08-24T18:14+0400
2023-08-24T18:32+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Дождь, ветер и град ожидается на большей части территории Грузии с 25 августа до первой половины 26 августа, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Со второй половины 24 августа погода ухудшится в горных и высокогорных районах Грузии. Ожидаемые ливни могут повысить уровень воды в реках, вызвать паводки в маленьких реках, а в горных районах активизировать оползневые процессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды
Синоптики прогнозируют в Грузии дожди, ветер и град
18:14 24.08.2023 (обновлено: 18:32 24.08.2023)
Ожидаемые ливни могут повысить уровень воды в реках, вызвать паводки в маленьких реках
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Дождь, ветер и град ожидается на большей части территории Грузии с 25 августа до первой половины 26 августа, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Со второй половины 24 августа погода ухудшится в горных и высокогорных районах Грузии.
Ожидаемые ливни могут повысить уровень воды в реках, вызвать паводки в маленьких реках, а в горных районах активизировать оползневые процессы.