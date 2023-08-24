https://sputnik-georgia.ru/20230824/skolko-vich-infitsirovannykh-vyyavili-v-gruzii-v-2023-godu-281614934.html
Сколько ВИЧ-инфицированных выявили в Грузии в 2023 году?
Сколько ВИЧ-инфицированных выявили в Грузии в 2023 году?
Большая часть инфицированных в Грузии – мужчины средних лет 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T14:01+0400
2023-08-24T14:01+0400
2023-08-24T15:03+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг— Sputnik. Порядка 400 новых случаев ВИЧ-инфицирования выявлено в Грузии в 2023 году, сообщает пресс-служба Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии. По данным на 22 августа этого года, в стране выявлено 393 новых случая, что на один случай меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в центре зафиксировано 10 170 ВИЧ-инфицированных лиц, из них 7 604 мужчины и 2 566 женщин. Возраст большей части инфицированных от 29 до 39 лет. Антивирусное лечение проходят 6 284 человека, из них 41 – это дети. День памяти жертв СПИДа: сколько умерли в Грузии от болезни>>Большая часть случаев встречается в Тбилиси – 3 830, из них сто человек являются гражданами других стран. Далее следует Самегрело (1 301), Имерети (1 227), Аджария (1 211), Кахети (498).В этом году было зафиксирована смерть 96 ВИЧ-инфицированных, из них 75 мужчины и 22 женщины. В 2022 году данная цифра составила 139.Всего в Грузии 129 ВИЧ-инфицированных детей. Из них 76 – это мальчики и 53 – девочки.Впервые диагноз ВИЧ/СПИД в Грузии был поставлен в 1989 году. В центре иммунологии напоминают, что тест на ВИЧ/СПИД и консультация для граждан Грузии являются бесплатными и анонимными. СПИД не дремлет: американские ученые обнаружили новый штамм ВИЧ >>Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является ретровирусом, инфицирующим клетки иммунной системы, разрушающим или ослабляющим их функцию. На ранних стадиях инфекция протекает бессимптомно. Однако по мере ее развития иммунная система ослабевает и человек становится более чувствительным к инфекциям. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – последняя стадия ВИЧ-инфекции. Может пройти 10-15 лет, прежде чем у ВИЧ-инфицированного человека разовьется СПИД; еще больше замедлить этот процесс могут противоретровирусные препараты. ВИЧ передается при незащищенном половом акте (анальном или вагинальном), переливании зараженной крови, использовании зараженных игл, а также от матери ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, тбилиси, самегрело, имерети
Сколько ВИЧ-инфицированных выявили в Грузии в 2023 году?
14:01 24.08.2023 (обновлено: 15:03 24.08.2023)
Большая часть инфицированных в Грузии – мужчины средних лет
ТБИЛИСИ, 24 авг— Sputnik. Порядка 400 новых случаев ВИЧ-инфицирования выявлено в Грузии в 2023 году, сообщает пресс-служба Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии.
По данным на 22 августа этого года, в стране выявлено 393 новых случая, что на один случай меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего в центре зафиксировано 10 170 ВИЧ-инфицированных лиц, из них 7 604 мужчины и 2 566 женщин. Возраст большей части инфицированных от 29 до 39 лет.
Антивирусное лечение проходят 6 284 человека, из них 41 – это дети.
Большая часть случаев встречается в Тбилиси – 3 830, из них сто человек являются гражданами других стран. Далее следует Самегрело (1 301), Имерети (1 227), Аджария (1 211), Кахети (498).
В этом году было зафиксирована смерть 96 ВИЧ-инфицированных, из них 75 мужчины и 22 женщины. В 2022 году данная цифра составила 139.
Всего в Грузии 129 ВИЧ-инфицированных детей. Из них 76 – это мальчики и 53 – девочки.
Впервые диагноз ВИЧ/СПИД в Грузии был поставлен в 1989 году. В центре иммунологии напоминают, что тест на ВИЧ/СПИД и консультация для граждан Грузии являются бесплатными и анонимными.
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является ретровирусом, инфицирующим клетки иммунной системы, разрушающим или ослабляющим их функцию. На ранних стадиях инфекция протекает бессимптомно. Однако по мере ее развития иммунная система ослабевает и человек становится более чувствительным к инфекциям.
СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – последняя стадия ВИЧ-инфекции. Может пройти 10-15 лет, прежде чем у ВИЧ-инфицированного человека разовьется СПИД; еще больше замедлить этот процесс могут противоретровирусные препараты.
ВИЧ передается при незащищенном половом акте (анальном или вагинальном), переливании зараженной крови, использовании зараженных игл, а также от матери ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания.