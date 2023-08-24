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Центробанк Турции повысил учетную ставку в третий раз за два месяца
Центробанк Турции повысил учетную ставку в третий раз за два месяца
Национальная валюта Турции на фоне решения регулятора немного укрепилась 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T17:41+0400
2023-08-24T17:41+0400
2023-08-24T18:29+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Центральный банк Турции повысил ключевую учетную ставку в третий раз с июня, на этот раз на 750 базисных пунктов, с 17,5 до 25%, говорится в сообщении регулятора."Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учетную ставку – ставку аукционного однонедельного репо – на 750 базисных пунктов, до 25%", – говорится в заявлении центробанка.ЦБ Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Регулятор тогда же, 22 июня, впервые более чем за два года повысил ставку рефинансирования – до 15% с 8,5%, хотя аналитики ожидали ее на отметке 21%.Тем временем годовая инфляция в Турции в июле ускорилась до 47,8%, это на 9,6 процентных пункта выше, чем показатель июня. В июне показатель фиксировался на уровне 38,2%. При этом независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель превысил 122%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, экономика, турция, ставка рефинансирования
новости, экономика, турция, ставка рефинансирования
Центробанк Турции повысил учетную ставку в третий раз за два месяца
17:41 24.08.2023 (обновлено: 18:29 24.08.2023)
Национальная валюта Турции на фоне решения регулятора немного укрепилась
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Центральный банк Турции повысил ключевую учетную ставку в третий раз с июня, на этот раз на 750 базисных пунктов, с 17,5 до 25%, говорится в сообщении регулятора.
"Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учетную ставку – ставку аукционного однонедельного репо – на 750 базисных пунктов, до 25%", – говорится в заявлении центробанка.
Решение турецкого ЦБ было неожиданным для большинства участников рынка, эксперты прогнозировали повышение ставки максимум до 20%.
ЦБ Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Регулятор тогда же, 22 июня, впервые более чем за два года повысил ставку рефинансирования – до 15% с 8,5%, хотя аналитики ожидали ее на отметке 21%.
Тем временем годовая инфляция в Турции в июле ускорилась до 47,8%, это на 9,6 процентных пункта выше, чем показатель июня. В июне показатель фиксировался на уровне 38,2%. При этом независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель превысил 122%.