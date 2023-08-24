https://sputnik-georgia.ru/20230824/vazhneyshaya-data---vlasti-gruzii-pozdravili-grazhdan-s-dnem-konstitutsii-281610005.html

"Важнейшая дата" – власти Грузии поздравили граждан с Днем конституции

"Важнейшая дата" – власти Грузии поздравили граждан с Днем конституции

Конституция Грузии основана на ценностях, отражающих большую историю и культуру, подчеркнули в правительстве 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T11:53+0400

2023-08-24T11:53+0400

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. День принятия Конституции Грузии является началом нового этапа грузинской истории – строительства сильного и демократического государства, говорится в поздравлении правительства. Со дня принятия верховного закона страны прошло 28 лет. Парламент Грузии утвердил Конституцию страны в 1995 году. В течение многих лет документ был неоднократно изменен. В сообщении отмечено, что конституция Грузии основана на ценностях, отражающих большую историю и культуру. В то же время она отражает новые цели и задачи для продвижения страны в современной эпохе, подчеркнуто в заявлении правительства страны. "Этот день – момент единства, который еще раз подтверждает наше общее решение построить светлое будущее, единую, мирную, сильную и развитую Грузии", - заключили в правительстве. Разработка Конституции началась после принятия "Акта о независимости Грузии" 26 мая 1918 года и продолжалась три года. В процессе был учтен опыт передовых демократических стран того времени, документ 1921 года считается достижением грузинского политического мышления. Как соблюдаются права человека? Премьер Грузии ознакомил еврокомиссара с ситуацией>>Конституция Демократической республики Грузия была принята 21 февраля 1921 года – это одна из главных дат в истории грузинского конституционализма. Оригиналы Конституций 1921 и 1995 годов хранятся в Национальном архиве Грузии. Наибольшее количество поправок было внесено в Конституцию Грузии во время президентства Михаила Саакашвили с 2004 по 2012 год, в том числе и сокращение полномочий президента страны и усиление роли парламента. После прихода к власти в октябре 2012 года коалиции "Грузинская мечта" была принята обновленная редакция Конституции, согласно которой Грузия перешла на парламентскую модель, а президент Грузии уже стал символичной фигурой с ограниченными полномочиями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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