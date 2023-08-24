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Все учителя с инновационными проектами получат надбавку – инициатива властей Аджарии
Все учителя с инновационными проектами получат надбавку – инициатива властей Аджарии
Правительство Аджарии приняло решение поощрять учителей для повышения эффективности обучения и выделить на эти цели 300 тысяч лари из бюджета 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T17:14+0400
2023-08-24T17:14+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Педагоги, которые внедрят новые инновационные проекты в государственных школах Аджарии, получат надбавку к зарплате в размере 500 лари (190 долларов), заявил на заседании правительства председатель Аджарской АР Торнике Рижвадзе. В связи с приближением нового учебного года Рижвадзе поручил министерству образования, мэрам районов и соответствующим службам провести соответствующие инфраструктурные и мобилизационные работы. На заседании правительства было принято решение поощрять учителей для повышения эффективности обучения и выделить 300 тысяч лари. Эти деньги будут потрачены на надбавку к зарплате тех педагогов, которые внедрят в школах инновационные проекты. Они также смогут включиться в международные проекты. Глава правительства Аджарии выразил надежду, что данная инициатива повысит мотивацию учителей, что отразится на качество образования будущих поколений. Рижвадзе также отметил, что во всех районах региона активно идут работы по восстановлению и строительству школ. На эти цели из бюджета выделено 33 миллиона лари (12,5 миллиона долларов). В 2023 году осуществилось строительство и восстановление около 90 школ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, аджария, торнике рижвадзе, образование в грузии
Все учителя с инновационными проектами получат надбавку – инициатива властей Аджарии
17:14 24.08.2023 (обновлено: 17:40 24.08.2023)
Правительство Аджарии приняло решение поощрять учителей для повышения эффективности обучения и выделить на эти цели 300 тысяч лари из бюджета
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Педагоги, которые внедрят новые инновационные проекты в государственных школах Аджарии, получат надбавку к зарплате в размере 500 лари (190 долларов), заявил на заседании правительства председатель Аджарской АР Торнике Рижвадзе.
В связи с приближением нового учебного года Рижвадзе поручил министерству образования, мэрам районов и соответствующим службам провести соответствующие инфраструктурные и мобилизационные работы.
На заседании правительства было принято решение поощрять учителей для повышения эффективности обучения и выделить 300 тысяч лари. Эти деньги будут потрачены на надбавку к зарплате тех педагогов, которые внедрят в школах инновационные проекты. Они также смогут включиться в международные проекты.
"Мы приняли решение, что в плане поддержки учителей, будет создан отдельный фонд, начальная стоимость которого будет 300 тысяч лари (114,5 тысячи долларов). Я надеюсь, что это поможет эффективности учебного процесса, улучшения результатов учеников", – заявил Рижвадзе.
Глава правительства Аджарии выразил надежду, что данная инициатива повысит мотивацию учителей, что отразится на качество образования будущих поколений.
Рижвадзе также отметил, что во всех районах региона активно идут работы по восстановлению и строительству школ. На эти цели из бюджета выделено 33 миллиона лари (12,5 миллиона долларов). В 2023 году осуществилось строительство и восстановление около 90 школ.