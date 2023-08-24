https://sputnik-georgia.ru/20230824/vse-uchitelya-s-innovatsionnymi-proektami-poluchat-nadbavku--initsiativa-vlastey-adzharii-281629654.html

Все учителя с инновационными проектами получат надбавку – инициатива властей Аджарии

Все учителя с инновационными проектами получат надбавку – инициатива властей Аджарии

Правительство Аджарии приняло решение поощрять учителей для повышения эффективности обучения и выделить на эти цели 300 тысяч лари из бюджета 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T17:14+0400

2023-08-24T17:14+0400

2023-08-24T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Педагоги, которые внедрят новые инновационные проекты в государственных школах Аджарии, получат надбавку к зарплате в размере 500 лари (190 долларов), заявил на заседании правительства председатель Аджарской АР Торнике Рижвадзе. В связи с приближением нового учебного года Рижвадзе поручил министерству образования, мэрам районов и соответствующим службам провести соответствующие инфраструктурные и мобилизационные работы. На заседании правительства было принято решение поощрять учителей для повышения эффективности обучения и выделить 300 тысяч лари. Эти деньги будут потрачены на надбавку к зарплате тех педагогов, которые внедрят в школах инновационные проекты. Они также смогут включиться в международные проекты. Глава правительства Аджарии выразил надежду, что данная инициатива повысит мотивацию учителей, что отразится на качество образования будущих поколений. Рижвадзе также отметил, что во всех районах региона активно идут работы по восстановлению и строительству школ. На эти цели из бюджета выделено 33 миллиона лари (12,5 миллиона долларов). В 2023 году осуществилось строительство и восстановление около 90 школ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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