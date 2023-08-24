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https://sputnik-georgia.ru/20230824/zavershilsya-remont-dorogi-k-monastyryu-kvatakhevi-na-vostoke-gruzii-281627371.html
Завершился ремонт дороги к монастырю Кватахеви на востоке Грузии
Завершился ремонт дороги к монастырю Кватахеви на востоке Грузии
Проект был профинансирован из государственного бюджета на сумму около 3,6 миллиона лари 24.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-24T16:20+0400
2023-08-24T16:57+0400
грузия
новости
общество
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Ремонт пятикилометрового участка автомагистрали Цинарехи-Кватахеви, ведущего к монастырскому комплексу Успения Пресвятой Богородицы, подошел к концу, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Отремонтированный участок расположен в Каспском муниципалитете на востоке Грузии и ведет от села Цинарехи к монастырскому комплексу Кватахеви. Раньше дорога была грунтовая и на ней никогда не было асфальтового покрытия. Как отметили в ведомстве, исправное функционирование дороги Цинрехи-Кватахеви важно как для населения, так и для гостей монастырского комплекса. Проект предусматривал устройство дорожного покрытия и искусственных сооружений. Также был восстановлен мост через реку Кавтура. Также возле монастыря была устроена парковка и подъезды к местным дорогам, размечена проезжая часть и установлены дорожные знаки. Проект был профинансирован из государственного бюджета на сумму около 3,6 миллиона лари (1,4 миллиона долларов). Кватахеви - монастырь Успения Пресвятой Богородицы, построенный примерно при царице Тамар в XII веке. Этот ценный памятник культуры редко посещается туристами из-за неудобной дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог

Завершился ремонт дороги к монастырю Кватахеви на востоке Грузии

16:20 24.08.2023 (обновлено: 16:57 24.08.2023)
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaДорога Цинарехи-Кватахеви, ведущая к монастырскому комплексу Успения Пресвятой Богородицы
Дорога Цинарехи-Кватахеви, ведущая к монастырскому комплексу Успения Пресвятой Богородицы - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2023
© Courtesy of Roads Department of Georgia
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Проект был профинансирован из государственного бюджета на сумму около 3,6 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Ремонт пятикилометрового участка автомагистрали Цинарехи-Кватахеви, ведущего к монастырскому комплексу Успения Пресвятой Богородицы, подошел к концу, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Отремонтированный участок расположен в Каспском муниципалитете на востоке Грузии и ведет от села Цинарехи к монастырскому комплексу Кватахеви. Раньше дорога была грунтовая и на ней никогда не было асфальтового покрытия.
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaДорога Цинарехи-Кватахеви, ведущая к монастырскому комплексу Успения Пресвятой Богородицы
Дорога Цинарехи-Кватахеви, ведущая к монастырскому комплексу Успения Пресвятой Богородицы - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2023
Дорога Цинарехи-Кватахеви, ведущая к монастырскому комплексу Успения Пресвятой Богородицы
© Courtesy of Roads Department of Georgia
Как отметили в ведомстве, исправное функционирование дороги Цинрехи-Кватахеви важно как для населения, так и для гостей монастырского комплекса.
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaДорога Цинарехи-Кватахеви, ведущая к монастырскому комплексу Успения Пресвятой Богородицы
Дорога Цинарехи-Кватахеви, ведущая к монастырскому комплексу Успения Пресвятой Богородицы - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2023
Дорога Цинарехи-Кватахеви, ведущая к монастырскому комплексу Успения Пресвятой Богородицы
© Courtesy of Roads Department of Georgia
Проект предусматривал устройство дорожного покрытия и искусственных сооружений. Также был восстановлен мост через реку Кавтура. Также возле монастыря была устроена парковка и подъезды к местным дорогам, размечена проезжая часть и установлены дорожные знаки.
Проект был профинансирован из государственного бюджета на сумму около 3,6 миллиона лари (1,4 миллиона долларов).
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaДорога Цинарехи-Кватахеви, ведущая к монастырскому комплексу Успения Пресвятой Богородицы
Дорога Цинарехи-Кватахеви, ведущая к монастырскому комплексу Успения Пресвятой Богородицы - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2023
Дорога Цинарехи-Кватахеви, ведущая к монастырскому комплексу Успения Пресвятой Богородицы
© Courtesy of Roads Department of Georgia
Кватахеви - монастырь Успения Пресвятой Богородицы, построенный примерно при царице Тамар в XII веке. Этот ценный памятник культуры редко посещается туристами из-за неудобной дороги.
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