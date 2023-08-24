Завершился ремонт дороги к монастырю Кватахеви на востоке Грузии
16:20 24.08.2023 (обновлено: 16:57 24.08.2023)
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaДорога Цинарехи-Кватахеви, ведущая к монастырскому комплексу Успения Пресвятой Богородицы
Проект был профинансирован из государственного бюджета на сумму около 3,6 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Ремонт пятикилометрового участка автомагистрали Цинарехи-Кватахеви, ведущего к монастырскому комплексу Успения Пресвятой Богородицы, подошел к концу, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Отремонтированный участок расположен в Каспском муниципалитете на востоке Грузии и ведет от села Цинарехи к монастырскому комплексу Кватахеви. Раньше дорога была грунтовая и на ней никогда не было асфальтового покрытия.
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaДорога Цинарехи-Кватахеви, ведущая к монастырскому комплексу Успения Пресвятой Богородицы
Дорога Цинарехи-Кватахеви, ведущая к монастырскому комплексу Успения Пресвятой Богородицы
Как отметили в ведомстве, исправное функционирование дороги Цинрехи-Кватахеви важно как для населения, так и для гостей монастырского комплекса.
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaДорога Цинарехи-Кватахеви, ведущая к монастырскому комплексу Успения Пресвятой Богородицы
Дорога Цинарехи-Кватахеви, ведущая к монастырскому комплексу Успения Пресвятой Богородицы
Проект предусматривал устройство дорожного покрытия и искусственных сооружений. Также был восстановлен мост через реку Кавтура. Также возле монастыря была устроена парковка и подъезды к местным дорогам, размечена проезжая часть и установлены дорожные знаки.
Проект был профинансирован из государственного бюджета на сумму около 3,6 миллиона лари (1,4 миллиона долларов).
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaДорога Цинарехи-Кватахеви, ведущая к монастырскому комплексу Успения Пресвятой Богородицы
Дорога Цинарехи-Кватахеви, ведущая к монастырскому комплексу Успения Пресвятой Богородицы
Кватахеви - монастырь Успения Пресвятой Богородицы, построенный примерно при царице Тамар в XII веке. Этот ценный памятник культуры редко посещается туристами из-за неудобной дороги.