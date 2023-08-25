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Что мы едим: в "Никора трейд" рассказали, в каком продукте обнаружили сальмонеллез
Что мы едим: в "Никора трейд" рассказали, в каком продукте обнаружили сальмонеллез
Производство готового питания сети "Никора трейд" закрыли после заражения сальмонеллезом двух человек 25.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-25T12:24+0400
2023-08-25T12:24+0400
2023-08-25T13:43+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Причиной закрытия производства готовых блюд "Никора трейд" стало куриное филе "Грако" компании "Джео дистрибуции", говорится в заявлении компании "Никора трейд". В Грузии закрыли производство готового питания сети "Никора трейд" после заражения сальмонеллезом двух человек. Оба пациента ели котлету по-киевски из магазина. В заявлении компании отмечено, что специалисты Национального агентства продовольствия обратились к ним с информацией об отравлении нескольких человек, которые ели котлету по-киевски. Сразу же после получения информации компания выполнила все указания агентства и продолжает сотрудничество. В "Никора трейд" отметили, что компания снабжала их данным продуктом всего в нескольких филиалах и, соответственно, масштабы проблемы и случаев не столь большие. "Мы сожалеем из-за данного факта и на этом этапе сотрудничаем с агентством с целью точного выполнения всех их рекомендаций", - отмечено в сообщении. Что мы едим – из-за сальмонеллеза в Грузии закрыли производство готовых блюд>>В результате проверки в обоих магазинах и на производстве, откуда в магазины доставляли еду в разные концы города, в филе курицы и котлетах были обнаружены патогены сальмонеллеза, и было уничтожено 20 килограммов филе, 100 килограммов продуктов и 22 килограмма котлет по-киевски. Теперь сотрудники агентства проверяют импортированное мясо в других точках, от поставщика зараженного филе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси
Что мы едим: в "Никора трейд" рассказали, в каком продукте обнаружили сальмонеллез
12:24 25.08.2023 (обновлено: 13:43 25.08.2023)
Производство готового питания сети "Никора трейд" закрыли после заражения сальмонеллезом двух человек
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Причиной закрытия производства готовых блюд "Никора трейд" стало куриное филе "Грако" компании "Джео дистрибуции", говорится в заявлении компании "Никора трейд".
В Грузии закрыли производство готового питания сети "Никора трейд" после заражения сальмонеллезом двух человек. Оба пациента ели котлету по-киевски из магазина.
В заявлении компании отмечено, что специалисты Национального агентства продовольствия обратились к ним с информацией об отравлении нескольких человек, которые ели котлету по-киевски. Сразу же после получения информации компания выполнила все указания агентства и продолжает сотрудничество.
"С помощью активного сотрудничества с ними мы выявили, где была причина и дошли до куриного филе "Грако", которое использовалось в производстве котлет, им нас снабжала компания "Джео дистрибуция". Конечно, мы сразу же известили о случившемся компанию и незамедлительно изъяли конкретную партию из потребления", - говорится в заявлении.
В "Никора трейд" отметили, что компания снабжала их данным продуктом всего в нескольких филиалах и, соответственно, масштабы проблемы и случаев не столь большие.
"Мы сожалеем из-за данного факта и на этом этапе сотрудничаем с агентством с целью точного выполнения всех их рекомендаций", - отмечено в сообщении.
В результате проверки в обоих магазинах и на производстве, откуда в магазины доставляли еду в разные концы города, в филе курицы и котлетах были обнаружены патогены сальмонеллеза, и было уничтожено 20 килограммов филе, 100 килограммов продуктов и 22 килограмма котлет по-киевски.
Теперь сотрудники агентства проверяют импортированное мясо в других точках, от поставщика зараженного филе.