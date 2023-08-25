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Граждане Украины застряли в буферной зоне на границе Грузии с РФ

Граждане Украины застряли в буферной зоне на границе Грузии с РФ

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Грузия немедленно проинформировала временного поверенного по делам Украины о гражданах ее страны, находящихся в буферной зоне... 25.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Грузия немедленно проинформировала временного поверенного по делам Украины о гражданах ее страны, находящихся в буферной зоне грузино-российксой границы ("Дариали" - "Верхний Ларс") и предложила дипмиссии свою помощь, говорится в сообщении МИД Грузии. Оппозиционные грузинские СМИ накануне распространили информацию о том, что шестеро граждан Украины, высланных из России, находятся без еды и элементарных условий в буферной КПП "Верхний Ларс". По их информации, украинцы неделю назад обратились за помощью к властям Грузии, но ответа так и не получили. Они хотят вернуться на родину через Грузию. Там же отмечено, что в ответ временный поверенный Украины поблагодарил грузинскую сторону за информацию и содействие. По словам дипломата, лица, находящиеся у границы Грузии, отбывавшие ранее наказание в тюрьмах, имеют внутренние паспорта Украины, но все же необходимо их идентифицировать и получить разрешения от соответствующих органов Украины, что требует дополнительного времени. Дипломат отметил, что он проинформирует об этом факте Киев и будет ждать указаний. Депутат: Саакашвили – главная проблема в отношениях Грузии и Украины>>На встрече Шульга также сказал, что доволен хорошей практикой сотрудничества с соответствующими ведомствами Грузии по подобным вопросам, а также отметил практику включенности международных организаций, когда речь идет о миграции граждан Украины. КПП "Верхний Ларс" – это единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе России и Грузии. Он расположен в одноименном селе на т. н. Военно-грузинкой дороге, которая проходит через Главный Кавказский хребет. Со стороны Грузии пункты пропуска называются ТПП "Казбеги" и ППП "Дариали". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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