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Как защититься от сальмонеллеза – советы грузинского врача
Как защититься от сальмонеллеза – советы грузинского врача
Основным источником заражения являются термически недостаточно обработанные мясо, птица, молочные продукты, заявила эксперт 25.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-25T19:28+0400
2023-08-25T19:28+0400
2023-08-25T19:28+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг— Sputnik. Сальмонеллез является бактериальной инфекцией, которой человек заражается через еду или воду, загрязненную фекалиями человека или животного, написала в соцсети инфекционист Майя Буцашвили, которая дала советы гражданам, как защититься от этой болезни. Тема с сальмонеллезом стала актуальной после того, как в Грузии закрыли производство готового питания сети "Никора трейд" после заражения сальмонеллезом двух человек. Оба пациента ели котлету по-киевски из магазина. По словам Буцашвили, после этих случаев к ней начали обращаться с вопросами граждане. Буцашвили отметила, что основным источником заражения являются термически недостаточно обработанные мясо, птица, молочные продукты. Подхватить инфекцию можно и во время купания в бассейне, если там нет должной дезинфекции. Также можно подхватить эту бактерию во время купания в озере, реке. Подхватить бактерию можно и в том случае, если хорошо не помыть руки, ножи или доску, которые были использованы во время обработки сырых продуктов. Все эти предметы должны быть хорошо помыты. Что мы едим: в "Никора трейд" рассказали, в каком продукте обнаружили сальмонеллез >>Также очень важно тщательно мыть салатные листья и зелень. Готовая еда долго не должна оставаться вне холодильника, чтобы избежать распространения сальмонеллеза и других бактерий. Важно соблюдать соответствующие правила на фермах. Буцашвили уверяет, что если соблюдать все правила, то можно довести до минимума риск инфицирования человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, что мы едим?
грузия, новости, общество, что мы едим?
Как защититься от сальмонеллеза – советы грузинского врача
Основным источником заражения являются термически недостаточно обработанные мясо, птица, молочные продукты, заявила эксперт
ТБИЛИСИ, 25 авг— Sputnik. Сальмонеллез является бактериальной инфекцией, которой человек заражается через еду или воду, загрязненную фекалиями человека или животного, написала в соцсети инфекционист Майя Буцашвили, которая дала советы гражданам, как защититься от этой болезни.
Тема с сальмонеллезом стала актуальной после того, как в Грузии закрыли производство готового питания сети "Никора трейд" после заражения сальмонеллезом двух человек. Оба пациента ели котлету по-киевски из магазина.
Сальмонеллез — полиэтиологическая инфекционная болезнь, которую вызывают различные серотипы бактерий из рода Salmonella. Это заболевание характеризуется различными клиническими проявлениями. Встречается как бессимптомное заражение, так и тяжелые формы. Чаще всего сальмонеллез может приводить к поражению пищеварительной системы (колитам, гастроэнтеритам).
По словам Буцашвили, после этих случаев к ней начали обращаться с вопросами граждане.
Буцашвили отметила, что основным источником заражения являются термически недостаточно обработанные мясо, птица, молочные продукты. Подхватить инфекцию можно и во время купания в бассейне, если там нет должной дезинфекции. Также можно подхватить эту бактерию во время купания в озере, реке.
Подхватить бактерию можно и в том случае, если хорошо не помыть руки, ножи или доску, которые были использованы во время обработки сырых продуктов. Все эти предметы должны быть хорошо помыты.
Также очень важно тщательно мыть салатные листья и зелень. Готовая еда долго не должна оставаться вне холодильника, чтобы избежать распространения сальмонеллеза и других бактерий.
Важно соблюдать соответствующие правила на фермах. Буцашвили уверяет, что если соблюдать все правила, то можно довести до минимума риск инфицирования человека.