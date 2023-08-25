https://sputnik-georgia.ru/20230825/kak-zaschititsya-ot-salmonelleza--sovety-gruzinskogo-vracha-281674004.html

Как защититься от сальмонеллеза – советы грузинского врача

Как защититься от сальмонеллеза – советы грузинского врача

Основным источником заражения являются термически недостаточно обработанные мясо, птица, молочные продукты, заявила эксперт 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T19:28+0400

2023-08-25T19:28+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг— Sputnik. Сальмонеллез является бактериальной инфекцией, которой человек заражается через еду или воду, загрязненную фекалиями человека или животного, написала в соцсети инфекционист Майя Буцашвили, которая дала советы гражданам, как защититься от этой болезни. Тема с сальмонеллезом стала актуальной после того, как в Грузии закрыли производство готового питания сети "Никора трейд" после заражения сальмонеллезом двух человек. Оба пациента ели котлету по-киевски из магазина. По словам Буцашвили, после этих случаев к ней начали обращаться с вопросами граждане. Буцашвили отметила, что основным источником заражения являются термически недостаточно обработанные мясо, птица, молочные продукты. Подхватить инфекцию можно и во время купания в бассейне, если там нет должной дезинфекции. Также можно подхватить эту бактерию во время купания в озере, реке. Подхватить бактерию можно и в том случае, если хорошо не помыть руки, ножи или доску, которые были использованы во время обработки сырых продуктов. Все эти предметы должны быть хорошо помыты. Что мы едим: в "Никора трейд" рассказали, в каком продукте обнаружили сальмонеллез >>Также очень важно тщательно мыть салатные листья и зелень. Готовая еда долго не должна оставаться вне холодильника, чтобы избежать распространения сальмонеллеза и других бактерий. Важно соблюдать соответствующие правила на фермах. Буцашвили уверяет, что если соблюдать все правила, то можно довести до минимума риск инфицирования человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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