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Капитан сборной Грузии по баскетболу о планах на первые матчи на ЧМ
Капитан сборной Грузии по баскетболу о планах на первые матчи на ЧМ
Если команда будет следовать плану тренера, то достигнет своей цели, заявил игрок сборной Грузии 25.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-25T20:27+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Сборная Грузии считается фаворитом в мачте против Кабо-Верде в первом матче чемпионата мира по баскетболу на острове Окинава, заявил капитан грузинской команды Торнике Шенгелия журналистам. Сборная Грузии провела последнюю тренировку перед матчем с Кабо-Верде на японском острове Окинава. Первый для грузинской команды матч чемпионата мира начнется в 12:00 по тбилисскому времени 26 августа. По его словам, если команда будет следовать плану тренера, то достигнет своей цели. Как рассказал Шенгелия, лидером словенцев является Лука Дончич, хотя у балканцев в составе есть и другие игроки высокого класса. "Что касается нейтрализации Дончича, то мы постараемся сделать это либо персонально, либо коллективной защитой", – сказал Шенгелия. Рекорд по посещаемости был установлен в первый же день Кубка мира по баскетболу >>Капитан сборной Грузии поблагодарил организаторов турнира. "Приехав на Окинава, мы не почувствовали никаких трудностей и видим доброту японцев на каждом шагу", – сказал Шенгелия. Матчи в группе сборной Грузии на чемпионате мира (время тбилисское): 26 августа 12:00 Кабо-Верде – Грузия 15:30 Словения – Венесуэла 28 августа 12:00 Венесуэла – Кабо-Верде 15:30 Грузия – Словения 30 августа 12:00 Грузия – Венесуэла 15:30 Словения – Кабо-Верде. Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе. Сборная Грузии попала в группу F, где сыграет с командами Словении, Кабо-Верде и Венесуэлы. Две лучшие команды перейдут в группу O, где встретятся с лучшим дуэтом из группы E – Австралия, Финляндия, Япония и Германия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, словения, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу 2023, сборная грузии по баскетболу, чемпионат мира по баскетболу
Капитан сборной Грузии по баскетболу о планах на первые матчи на ЧМ
20:27 25.08.2023 (обновлено: 20:43 25.08.2023)
Если команда будет следовать плану тренера, то достигнет своей цели, заявил игрок сборной Грузии
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Сборная Грузии считается фаворитом в мачте против Кабо-Верде в первом матче чемпионата мира по баскетболу на острове Окинава, заявил капитан грузинской команды Торнике Шенгелия журналистам.
Сборная Грузии провела последнюю тренировку перед матчем с Кабо-Верде на японском острове Окинава. Первый для грузинской команды матч чемпионата мира начнется в 12:00 по тбилисскому времени 26 августа.
"Впереди нас ждут самые важные встречи на Окинава. На бумаге мы фавориты против Кабо-Верде, но в матче со Словенией предпочтение отдается Балканам. Однако это мало что значит. Главное, что мы показываем, на что способны", – сказал Шенгелия.
По его словам, если команда будет следовать плану тренера, то достигнет своей цели.
Как рассказал Шенгелия, лидером словенцев является Лука Дончич, хотя у балканцев в составе есть и другие игроки высокого класса.
"Что касается нейтрализации Дончича, то мы постараемся сделать это либо персонально, либо коллективной защитой", – сказал Шенгелия.
Капитан сборной Грузии поблагодарил организаторов турнира.
"Приехав на Окинава, мы не почувствовали никаких трудностей и видим доброту японцев на каждом шагу", – сказал Шенгелия.
Матчи в группе сборной Грузии на чемпионате мира (время тбилисское):
12:00 Кабо-Верде – Грузия
15:30 Словения – Венесуэла
12:00 Венесуэла – Кабо-Верде
15:30 Словения – Кабо-Верде.
Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе.
Сборная Грузии попала в группу F, где сыграет с командами Словении, Кабо-Верде и Венесуэлы. Две лучшие команды перейдут в группу O, где встретятся с лучшим дуэтом из группы E – Австралия, Финляндия, Япония и Германия.