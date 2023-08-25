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Капитан сборной Грузии по баскетболу о планах на первые матчи на ЧМ

Капитан сборной Грузии по баскетболу о планах на первые матчи на ЧМ

Если команда будет следовать плану тренера, то достигнет своей цели, заявил игрок сборной Грузии 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T20:27+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Сборная Грузии считается фаворитом в мачте против Кабо-Верде в первом матче чемпионата мира по баскетболу на острове Окинава, заявил капитан грузинской команды Торнике Шенгелия журналистам. Сборная Грузии провела последнюю тренировку перед матчем с Кабо-Верде на японском острове Окинава. Первый для грузинской команды матч чемпионата мира начнется в 12:00 по тбилисскому времени 26 августа. По его словам, если команда будет следовать плану тренера, то достигнет своей цели. Как рассказал Шенгелия, лидером словенцев является Лука Дончич, хотя у балканцев в составе есть и другие игроки высокого класса. "Что касается нейтрализации Дончича, то мы постараемся сделать это либо персонально, либо коллективной защитой", – сказал Шенгелия. Рекорд по посещаемости был установлен в первый же день Кубка мира по баскетболу >>Капитан сборной Грузии поблагодарил организаторов турнира. "Приехав на Окинава, мы не почувствовали никаких трудностей и видим доброту японцев на каждом шагу", – сказал Шенгелия. Матчи в группе сборной Грузии на чемпионате мира (время тбилисское): 26 августа 12:00 Кабо-Верде – Грузия 15:30 Словения – Венесуэла 28 августа 12:00 Венесуэла – Кабо-Верде 15:30 Грузия – Словения 30 августа 12:00 Грузия – Венесуэла 15:30 Словения – Кабо-Верде. Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе. Сборная Грузии попала в группу F, где сыграет с командами Словении, Кабо-Верде и Венесуэлы. Две лучшие команды перейдут в группу O, где встретятся с лучшим дуэтом из группы E – Австралия, Финляндия, Япония и Германия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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