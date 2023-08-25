https://sputnik-georgia.ru/20230825/rekord-po-poseschaemosti-byl-ustanovlen-v-pervyy-zhe-den-kubka-mira-po-basketbolu-281675245.html

Рекорд по посещаемости был установлен в первый же день Кубка мира по баскетболу

Рекорд по посещаемости был установлен в первый же день Кубка мира по баскетболу

Предыдущий рекорд посещаемости был установлен в 1994 году в Канаде, когда один из матчей турнира посетили 32 616 человек 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T19:05+0400

2023-08-25T19:05+0400

2023-08-25T19:05+0400

в мире

спорт

новости

филиппины

баскетбол

чемпионат мира по баскетболу 2023

чемпионат мира по баскетболу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22771/03/227710348_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_b9293614bd22b7f99b43dbc14cd9f8d9.jpg

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Новый рекорд посещаемости Кубков мира по баскетболу установлен на матче предварительного этапа между сборными Филиппин и Доминиканской Республики, сообщается в официальном аккаунте Международной федерации баскетбола (FIBA) в социальной сети X (бывший Twitter). Встреча группы A прошла в пятницу в Маниле на крупнейшем в мире крытом стадионе Philippine Arena, вмещающем 55 тысяч зрителей, и завершилась победой доминиканцев со счетом 87:81 (22:18, 20:24, 24:22, 21:17). Матч посетили 38 115 болельщиков. По информации СМИ, президент Филиппин Фердинанд Маркос приостановил работу школ и государственных учреждений в пятницу, чтобы все желающие могли попасть на арену. Сборная Грузии по баскетболу на чемпионате мира – расписание матчей >>Предыдущий рекорд посещаемости на Кубках мира по баскетболу был установлен в 1994 году, когда один из матчей турнира, прошедшего в Канаде, посетили 32 616 человек. Кубок мира по баскетболу принимают Индонезия, Филиппины и Япония. Турнир завершится 10 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

филиппины

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, спорт, новости, филиппины, баскетбол, чемпионат мира по баскетболу 2023, чемпионат мира по баскетболу