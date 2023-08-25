https://sputnik-georgia.ru/20230825/pensionnaya-model-ostanetsya-neizmennoy-do-2028-goda--deputat-281678188.html
Пенсионная модель останется неизменной до 2028 года – депутат
Пенсионная модель останется неизменной до 2028 года – депутат
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,4 миллиона граждан Грузии 25.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-25T21:49+0400
2023-08-25T21:49+0400
2023-08-25T22:14+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Модель накопительной пенсионной системы останется в силе до 1 января 2028 года, заявил глава финансово-бюджетного комитета Паата Квижинадзе. Согласно вступившим в силу с 6 августа новшествам, если гражданин не изменит статус инвестирования, статус инвестирования с высоким, средним и низким риском ему будет присвоен автоматически в зависимости от возраста: до 40 лет – растущий инвестиционный портфель, связанный высоким риском; от 40 до 50 лет – в смешанный, то есть со средним риском; 50 лет и выше – стабильный инвестиционный портфель с низким риском. При этом Квижинадзе отметил, что добровольный переход на другую систему инвестирования пенсионных накоплений останется в силе. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,4 миллиона граждан Грузии (население страны - 3,7 млн). До 6 сентября включительно им предоставляется возможность выбрать один из трех портфелей инвестирования - с низким, средним или высоким риском. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Пенсионные накопления граждан Грузии под присмотром >>Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (около 9,2 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (около 23 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (около 212,9 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика, накопительная пенсия, пенсия, пенсионер, пенсионная реформа
грузия, новости, общество, экономика, накопительная пенсия, пенсия, пенсионер, пенсионная реформа
Пенсионная модель останется неизменной до 2028 года – депутат
21:49 25.08.2023 (обновлено: 22:14 25.08.2023)
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,4 миллиона граждан Грузии
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Модель накопительной пенсионной системы останется в силе до 1 января 2028 года, заявил глава финансово-бюджетного комитета Паата Квижинадзе.
Согласно вступившим в силу с 6 августа новшествам, если гражданин не изменит статус инвестирования, статус инвестирования с высоким, средним и низким риском ему будет присвоен автоматически в зависимости от возраста: до 40 лет – растущий инвестиционный портфель, связанный высоким риском; от 40 до 50 лет – в смешанный, то есть со средним риском; 50 лет и выше – стабильный инвестиционный портфель с низким риском.
"Парламент уже принял проект в первом чтении и завершит слушания по нему в сентябре. В проекте написано, что большинство населения не сможет автоматически попасть в систему инвестирования пенсионных активов высокого риска и останется в системе инвестирования низкого риска", - сказал Квижинадзе.
При этом Квижинадзе отметил, что добровольный переход на другую систему инвестирования пенсионных накоплений останется в силе.
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,4 миллиона граждан Грузии (население страны - 3,7 млн). До 6 сентября включительно им предоставляется возможность выбрать один из трех портфелей инвестирования - с низким, средним или высоким риском.
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (около 9,2 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (около 23 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%.
Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (около 212,9 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.