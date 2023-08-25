https://sputnik-georgia.ru/20230825/pensionnye-nakopleniya-grazhdan-gruzii-pod-prismotrom---vitse-prezident-natsbanka-281674169.html

Пенсионные накопления граждан Грузии под присмотром – вице-президент Нацбанка

Пенсионные накопления граждан Грузии под присмотром – вице-президент Нацбанка

Почти половина населения Грузии включена в систему накопительной пенсии 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T18:15+0400

2023-08-25T18:15+0400

2023-08-25T19:33+0400

экономика

грузия

новости

николоз гагуа

дом юстиции

накопительная пенсия

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Надзор за пенсионными накоплениями граждан Грузии, которые государство инвестирует в разные активы, осуществляется согласно успешной международной практике, заявил вице-президент Нацбанка Николоз Гагуа после встречи со старшим инвестиционным офицером Пенсионного агентства Гогой Меликидзе.Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,4 миллиона граждан Грузии (население страны - 3,7 млн). До 6 сентября включительно им предоставляется возможность выбрать один из трех портфелей инвестирования - с низким, средним или высоким риском. По его словам, система управления активами основывается на двух принципах. Первый принцип - управляющий активами должен быть независимым и отличаться профессионализмом. Второй принцип заключается в том, что Национальный банк Грузии должен осуществлять эффективный надзор за данным процессом."Мы созвали инвестиционный совет, в который входят профессионалы высокого международного уровня. Люди с выдающимся опытом в этом деле", - сказал Гагуа.По его словам, исключено, чтобы кто-то из участников накопительной пенсионной системы не получит полагающиеся ему деньги. Сроки истекают: желающих изменить портфель пенсионных накоплений в Грузии пока мало>>"Все международные практики, наш 5-летний опыт позволяет предположить, что произойдет рост пенсионных активов, и нет никакого риска, что участник не возьмет деньги", - отметил Гагуа.Он также подчеркнул, что участники накопительной системы сами могут выбирать пакет инвестировать - с малым, средним или высоким уровнем риска. Участники накопительной пенсионной системы, которые сами не выберут желаемый портфель, будут автоматически распределены по разным портфелям в соответствии с их возрастом: до 40 лет – растущий инвестиционный портфель, связанный высоким риском; от 40 до 50 лет – в смешанный, то есть со средним риском; 50 лет и выше – стабильный инвестиционный портфель с низким риском."Наша цель — максимально эффективное увеличение накопленных средств к пенсионному возрасту участников системы", — подчеркнул Гагуа. Желание изменить портфель пенсионных накоплений в Грузии к этому времени изъявили около 4 тысяч граждан Грузии, сказал в свою очередь Меликидзе.Менять портфель инвестирования пенсионных накоплений можно будет раз в год. Изменить портфель можно несколькими способами: с личной электронной страницы – my.pensions.ge; а также в Домах юстиции или офисе пенсионного агентства. Чтобы внести изменения онлайн, потребуется электронная подпись, для завершения оформления заявления. Те, у кого нет устройства для электронной подписи, должны будут идти в Дом юстиции. Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за июнь>>Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (около 9,2 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (около 23 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (около 212,9 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, николоз гагуа, дом юстиции, накопительная пенсия