https://sputnik-georgia.ru/20230825/v-tbilisi-poyavyatsya-srazu-neskolko-novykh-neboskrebov--vlasti-stolitsy-prinyali-reshenie-281679208.html

В Тбилиси появятся сразу несколько новых небоскребов – власти столицы приняли решение

В Тбилиси появятся сразу несколько новых небоскребов – власти столицы приняли решение

Среди проектов – строительство небоскреба высотой 169 этаже в районе Ваке на территории бывшего института физкультуры 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T23:32+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Горсовет (сакребуло) Тбилиси проголосовал за выдачу разрешений строительства сразу нескольких небоскребов в разных районах Тбилиси. Согласно, представленным проектам многофункциональные жилые комплексы, самый высокий из которых 169 этажей, будут построены в районе площади Героев, в Ваке, в Диди Дигоми и Самгори. Самым скандальным из всех представленных проектов стал жилой комплекс из двух небоскребов, каждый в 52 этажа рядом с площадью Героев – одного из главных транспортных узлов Тбилиси. Именно этот проект стал поводом для спора между депутатами Горсовета. Скандал с небоскребами в Тбилиси – оппозиция настаивает на расследовании >>"Это очень важные проекты и инвестиции больших объемов, что связано с экономическим развитием страны. Безусловно никто не будет ничего строить за счет ущерба для города и мы это обеспечим", - сказал председатель сакребуло Георгий Табатадзе. Среди проектов – строительство небоскреба высотой 169 этаже в районе Ваке на территории бывшего института физкультуры и высотным комплекс в Диди Дигоми – спальном районе города. А также строительство жилого комплекса в районе Самгори.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, политика, георгий табатадзе, сакребуло тбилиси, партия "для грузии"