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https://sputnik-georgia.ru/20230826/bolee-tysyachi-vynuzhdennykh-pereselentsev-poluchili-doma-v-selakh-gruzii-281686957.html
Более тысячи вынужденных переселенцев получили дома в селах Грузии
Более тысячи вынужденных переселенцев получили дома в селах Грузии
До конца 2025 года Агентство купит дома в сельской местности в общей сложности для 6 тысяч переселенцев 26.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-26T18:18+0400
2023-08-26T18:18+0400
жилье для вынужденных переселенцев
вынужденные переселенцы
грузия
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общество
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода Грузии приобрело частные дома в селах для 1 300 семей вынужденных переселенцев. Вынужденные переселенцы получают жилье в рамках проекта "Дом в селе", который успешно проводится в масштабах всех страны. Директор агентства Зураб Утиашвили и заместитель губернатора Шида Картли Симон Гуледани посетили семьи вынужденных переселенцев на новом месте жительства. "В рамках проекта семьи самостоятельно выбирают место проживания и дом в любом регионе Грузии. К большинству домов приложены земельные участки, что дает им возможность начать сельскохозяйственную деятельность и создать дополнительный источник дохода", - говорится в сообщении ведомства. На данном этапе комиссия по изучению вопросов вынужденных переселенцев рассматривает вопрос о переселении сотен семей вынужденных переселенцев в рамках проекта покупки "Дом в селе". До конца 2025 года Агентство купит дома в сельской местности в общей сложности для 6 тысяч переселенцев. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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жилье для вынужденных переселенцев, вынужденные переселенцы, грузия, новости, общество
жилье для вынужденных переселенцев, вынужденные переселенцы, грузия, новости, общество

Более тысячи вынужденных переселенцев получили дома в селах Грузии

18:18 26.08.2023
© Tusheti National ParkДом в горах Тушети
Дом в горах Тушети - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2023
© Tusheti National Park
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До конца 2025 года Агентство купит дома в сельской местности в общей сложности для 6 тысяч переселенцев
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода Грузии приобрело частные дома в селах для 1 300 семей вынужденных переселенцев.
© Agency for IDPs, Eco-Migrants and Livelihood ProvisionДома в селах Грузии для вынужденных переселенцев
Дома в селах Грузии для вынужденных переселенцев - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2023
Дома в селах Грузии для вынужденных переселенцев
© Agency for IDPs, Eco-Migrants and Livelihood Provision
Вынужденные переселенцы получают жилье в рамках проекта "Дом в селе", который успешно проводится в масштабах всех страны.
© Agency for IDPs, Eco-Migrants and Livelihood ProvisionДома в селах Грузии для вынужденных переселенцев
Дома в селах Грузии для вынужденных переселенцев - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2023
Дома в селах Грузии для вынужденных переселенцев
© Agency for IDPs, Eco-Migrants and Livelihood Provision
Директор агентства Зураб Утиашвили и заместитель губернатора Шида Картли Симон Гуледани посетили семьи вынужденных переселенцев на новом месте жительства.
© Agency for IDPs, Eco-Migrants and Livelihood ProvisionДома в селах Грузии для вынужденных переселенцев
Дома в селах Грузии для вынужденных переселенцев - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2023
Дома в селах Грузии для вынужденных переселенцев
© Agency for IDPs, Eco-Migrants and Livelihood Provision
"В рамках проекта семьи самостоятельно выбирают место проживания и дом в любом регионе Грузии. К большинству домов приложены земельные участки, что дает им возможность начать сельскохозяйственную деятельность и создать дополнительный источник дохода", - говорится в сообщении ведомства.
© Agency for IDPs, Eco-Migrants and Livelihood ProvisionДома в селах Грузии для вынужденных переселенцев
Дома в селах Грузии для вынужденных переселенцев - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2023
Дома в селах Грузии для вынужденных переселенцев
© Agency for IDPs, Eco-Migrants and Livelihood Provision
На данном этапе комиссия по изучению вопросов вынужденных переселенцев рассматривает вопрос о переселении сотен семей вынужденных переселенцев в рамках проекта покупки "Дом в селе".
© Agency for IDPs, Eco-Migrants and Livelihood ProvisionДома в селах Грузии для вынужденных переселенцев
Дома в селах Грузии для вынужденных переселенцев - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2023
Дома в селах Грузии для вынужденных переселенцев
© Agency for IDPs, Eco-Migrants and Livelihood Provision
До конца 2025 года Агентство купит дома в сельской местности в общей сложности для 6 тысяч переселенцев.
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