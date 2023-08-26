https://sputnik-georgia.ru/20230826/bolee-tysyachi-vynuzhdennykh-pereselentsev-poluchili-doma-v-selakh-gruzii-281686957.html

Более тысячи вынужденных переселенцев получили дома в селах Грузии

Более тысячи вынужденных переселенцев получили дома в селах Грузии

До конца 2025 года Агентство купит дома в сельской местности в общей сложности для 6 тысяч переселенцев 26.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-26T18:18+0400

2023-08-26T18:18+0400

2023-08-26T18:18+0400

жилье для вынужденных переселенцев

вынужденные переселенцы

грузия

новости

общество

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода Грузии приобрело частные дома в селах для 1 300 семей вынужденных переселенцев. Вынужденные переселенцы получают жилье в рамках проекта "Дом в селе", который успешно проводится в масштабах всех страны. Директор агентства Зураб Утиашвили и заместитель губернатора Шида Картли Симон Гуледани посетили семьи вынужденных переселенцев на новом месте жительства. "В рамках проекта семьи самостоятельно выбирают место проживания и дом в любом регионе Грузии. К большинству домов приложены земельные участки, что дает им возможность начать сельскохозяйственную деятельность и создать дополнительный источник дохода", - говорится в сообщении ведомства. На данном этапе комиссия по изучению вопросов вынужденных переселенцев рассматривает вопрос о переселении сотен семей вынужденных переселенцев в рамках проекта покупки "Дом в селе". До конца 2025 года Агентство купит дома в сельской местности в общей сложности для 6 тысяч переселенцев. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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жилье для вынужденных переселенцев, вынужденные переселенцы, грузия, новости, общество