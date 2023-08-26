Более тысячи вынужденных переселенцев получили дома в селах Грузии
© Tusheti National ParkДом в горах Тушети
© Tusheti National Park
До конца 2025 года Агентство купит дома в сельской местности в общей сложности для 6 тысяч переселенцев
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода Грузии приобрело частные дома в селах для 1 300 семей вынужденных переселенцев.
© Agency for IDPs, Eco-Migrants and Livelihood ProvisionДома в селах Грузии для вынужденных переселенцев
Дома в селах Грузии для вынужденных переселенцев
© Agency for IDPs, Eco-Migrants and Livelihood Provision
Вынужденные переселенцы получают жилье в рамках проекта "Дом в селе", который успешно проводится в масштабах всех страны.
© Agency for IDPs, Eco-Migrants and Livelihood ProvisionДома в селах Грузии для вынужденных переселенцев
Дома в селах Грузии для вынужденных переселенцев
© Agency for IDPs, Eco-Migrants and Livelihood Provision
Директор агентства Зураб Утиашвили и заместитель губернатора Шида Картли Симон Гуледани посетили семьи вынужденных переселенцев на новом месте жительства.
© Agency for IDPs, Eco-Migrants and Livelihood ProvisionДома в селах Грузии для вынужденных переселенцев
Дома в селах Грузии для вынужденных переселенцев
© Agency for IDPs, Eco-Migrants and Livelihood Provision
"В рамках проекта семьи самостоятельно выбирают место проживания и дом в любом регионе Грузии. К большинству домов приложены земельные участки, что дает им возможность начать сельскохозяйственную деятельность и создать дополнительный источник дохода", - говорится в сообщении ведомства.
© Agency for IDPs, Eco-Migrants and Livelihood ProvisionДома в селах Грузии для вынужденных переселенцев
Дома в селах Грузии для вынужденных переселенцев
© Agency for IDPs, Eco-Migrants and Livelihood Provision
На данном этапе комиссия по изучению вопросов вынужденных переселенцев рассматривает вопрос о переселении сотен семей вынужденных переселенцев в рамках проекта покупки "Дом в селе".
© Agency for IDPs, Eco-Migrants and Livelihood ProvisionДома в селах Грузии для вынужденных переселенцев
Дома в селах Грузии для вынужденных переселенцев
© Agency for IDPs, Eco-Migrants and Livelihood Provision
До конца 2025 года Агентство купит дома в сельской местности в общей сложности для 6 тысяч переселенцев.