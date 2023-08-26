https://sputnik-georgia.ru/20230826/odnu-iz-glavnykh-dorog-tbilisi-chastichno-zakryli-iz-za-kamnepada-do-10-sentyabrya-281683464.html
Одну из главных дорог Тбилиси частично закрыли из-за камнепада до 10 сентября
Одну из главных дорог Тбилиси частично закрыли из-за камнепада до 10 сентября
Нужно очистить скалу и установить новые защитные сетки, пояснили в мэрии 26.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-26T11:38+0400
2023-08-26T11:38+0400
2023-08-26T11:38+0400
мэрия тбилиси
чабуа амирэджиби
тбилиси
грузия
новости
общество
камнепад
транспорт в грузии
транспорт
автомобили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24863/37/248633778_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97d29c613d6634bb9ed62e16b62db893.jpg
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Движение автотранспорта по шоссе Чабуа Амирэджиби в Тбилиси будет частично ограничено с 26 августа по 10 сентября в связи с установкой новой защитной сетки от камнепада, сообщили в столичной мэрии. Камнепад с одного из каменистых склонов у шоссе Чабуа Амирэджиби произошел 14 августа. Благодаря проведению первого этапа работ опасность полностью устранена, но необходима замена защитных сеток, заявили городские власти.Камнепад в Тбилиси – движение автотранспорта ограничено >>>В связи с запланированными мерами, с 26 августа по 10 сентября с 06:00 до 12:00 будет частично ограничено движение транспортных средств по трассе Чабуа Амирэджиби: от тоннеля, ведущего на улицу Сулхана Цинцадзе до улицы Михаила Тамарашвили.В период ограничений автомобили смогут передвигаться по шоссе Какуцы Чолокашвили, улицам Сулхана Цинцадзе и Михаила Тамарашвили.Кроме того, с 26 августа по 10 сентября с 06:00 до 08:00 ограничат движение транспорта на участке дороги от улицы Тамарашвили до пересечения шоссе Амирэджиби и Какуцы Чолокашвили. В эти часы автомобили смогут передвигаться по улицам Тамарашвили и Цинцадзе, а также шоссе Чолокашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24863/37/248633778_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_424990424db62f7fe1f70ab80c6ae233.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мэрия тбилиси, чабуа амирэджиби, тбилиси, грузия, новости, общество, камнепад, транспорт в грузии, транспорт, автомобили, грузинские дороги, машины и их водители, дороги
мэрия тбилиси, чабуа амирэджиби, тбилиси, грузия, новости, общество, камнепад, транспорт в грузии, транспорт, автомобили, грузинские дороги, машины и их водители, дороги
Одну из главных дорог Тбилиси частично закрыли из-за камнепада до 10 сентября
Нужно очистить скалу и установить новые защитные сетки, пояснили в мэрии
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Движение автотранспорта по шоссе Чабуа Амирэджиби в Тбилиси будет частично ограничено с 26 августа по 10 сентября в связи с установкой новой защитной сетки от камнепада, сообщили в столичной мэрии.
Камнепад с одного из каменистых склонов у шоссе Чабуа Амирэджиби произошел 14 августа. Благодаря проведению первого этапа работ опасность полностью устранена, но необходима замена защитных сеток, заявили городские власти.
В связи с запланированными мерами, с 26 августа по 10 сентября с 06:00 до 12:00 будет частично ограничено движение транспортных средств по трассе Чабуа Амирэджиби: от тоннеля, ведущего на улицу Сулхана Цинцадзе до улицы Михаила Тамарашвили.
В период ограничений автомобили смогут передвигаться по шоссе Какуцы Чолокашвили, улицам Сулхана Цинцадзе и Михаила Тамарашвили.
Кроме того, с 26 августа по 10 сентября с 06:00 до 08:00 ограничат движение транспорта на участке дороги от улицы Тамарашвили до пересечения шоссе Амирэджиби и Какуцы Чолокашвили.
В эти часы автомобили смогут передвигаться по улицам Тамарашвили и Цинцадзе, а также шоссе Чолокашвили.