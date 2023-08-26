https://sputnik-georgia.ru/20230826/odnu-iz-glavnykh-dorog-tbilisi-chastichno-zakryli-iz-za-kamnepada-do-10-sentyabrya-281683464.html

Одну из главных дорог Тбилиси частично закрыли из-за камнепада до 10 сентября

Одну из главных дорог Тбилиси частично закрыли из-за камнепада до 10 сентября

Нужно очистить скалу и установить новые защитные сетки, пояснили в мэрии 26.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-26T11:38+0400

2023-08-26T11:38+0400

2023-08-26T11:38+0400

мэрия тбилиси

чабуа амирэджиби

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Движение автотранспорта по шоссе Чабуа Амирэджиби в Тбилиси будет частично ограничено с 26 августа по 10 сентября в связи с установкой новой защитной сетки от камнепада, сообщили в столичной мэрии. Камнепад с одного из каменистых склонов у шоссе Чабуа Амирэджиби произошел 14 августа. Благодаря проведению первого этапа работ опасность полностью устранена, но необходима замена защитных сеток, заявили городские власти.Камнепад в Тбилиси – движение автотранспорта ограничено >>>В связи с запланированными мерами, с 26 августа по 10 сентября с 06:00 до 12:00 будет частично ограничено движение транспортных средств по трассе Чабуа Амирэджиби: от тоннеля, ведущего на улицу Сулхана Цинцадзе до улицы Михаила Тамарашвили.В период ограничений автомобили смогут передвигаться по шоссе Какуцы Чолокашвили, улицам Сулхана Цинцадзе и Михаила Тамарашвили.Кроме того, с 26 августа по 10 сентября с 06:00 до 08:00 ограничат движение транспорта на участке дороги от улицы Тамарашвили до пересечения шоссе Амирэджиби и Какуцы Чолокашвили. В эти часы автомобили смогут передвигаться по улицам Тамарашвили и Цинцадзе, а также шоссе Чолокашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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