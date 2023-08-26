https://sputnik-georgia.ru/20230826/prevzoshli-ozhidaniya-vystavku-pirosmani-v-danii-posetilo-bolee-250-tysyach-chelovek-281698672.html

Превзошли ожидания: выставку Пиросмани в Дании посетило более 250 тысяч человек

Превзошли ожидания: выставку Пиросмани в Дании посетило более 250 тысяч человек

На выставку в Данию из Грузии отправились картины грузинского гения-примитивиста, которые подлежали транспортировке 26.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-26T19:30+0400

2023-08-26T19:30+0400

2023-08-26T19:30+0400

пиросмани

нико пиросмани

грузинские художники

дания

новости

грузия

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/1a/281697097_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_c3bfb83a114a8c6ca5ee4194f644df84.jpg

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Выставку работ великого грузинского художника Нико Пиросмани в датском музее современного искусства "Луизиана" (Louisiana) посетило 260 тысяч визитеров. "Луизиана" расположена в Хумлебеке, в 35 км к северу от Копенгагена. Открытый в 1958 году музей ежегодно посещают около 600 000 человек. Он входит в число самых посещаемых музеев Дании и в топ-10 наиболее посещаемых туристических достопримечательностей.Познакомиться с работами грузинского гения-примитивиста в датском музее современного искусства могли с 4 мая по 20 августа. Теперь работы Пиросмани отправятся в Музей фонда Бейелера в швейцарском городе Риэн, где выставка пройдет с 17 сентября по 28 января 2024 года. Об итогах выставки, которая длилась в течение трех месяцев, в официальном письме министерству культуры Грузии написал сам директор "Луизианны".В письме также отмечается, что общее количество гостей, посетивших выставку, достигло 260 тысяч, что "превзошло их большие ожидания". Оригинальные работы всемирно признанного живописца Нико Пиросмани были доставлены в Копенгаген специальным рейсом. На выставку были отправлены работы, которые подлежали транспортировке, отметили в Минкульте. После выставки в Музее фонда Бейлера работы будут возвращены в Грузию. Нико Пиросмани (1862-1918) – известнейший грузинский художник XX века. Судьба его была трагична. Он жил и умер нищим и безвестным. Долгое время после смерти его творчество вызывало горячие споры и противоречивые оценки. Пиросманашвили родился в семье бедного крестьянина. Вынужденный с детства зарабатывать себе на жизнь, он не смог получить специального художественного образования. Первые навыки живописи получил у художников-странников, которые расписывали вывески лавок и кабачков. Известная японская певица Токико Като посетила музей Пиросмани в Грузии >>>Будучи непрофессионалом, Пиросмани не прибегал ко всякого рода сложным приемам и методам, чтобы связать композицию воедино. Вещи и фигуры существуют у него как бы сами по себе, порождая чувство щемящей тоски и одиночества. В портретах Пиросмани перед зрителем предстают разнообразные типы старого Тбилиси, в которых художник подмечал и выявлял самое характерное: надутый и самодовольный сын богатого кинто, исполненный собственного достоинства дворник с косматой бородой, актриса Маргарита, продавец дров и старый князь в черной черкеске с рогом в руке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

дания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

пиросмани, нико пиросмани, грузинские художники, дания, новости, грузия, культура