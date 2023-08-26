Превзошли ожидания: выставку Пиросмани в Дании посетило более 250 тысяч человек
© Louisiana Museum of Modern ArtВыставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании
© Louisiana Museum of Modern Art
На выставку в Данию из Грузии отправились картины грузинского гения-примитивиста, которые подлежали транспортировке
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Выставку работ великого грузинского художника Нико Пиросмани в датском музее современного искусства "Луизиана" (Louisiana) посетило 260 тысяч визитеров.
"Луизиана" расположена в Хумлебеке, в 35 км к северу от Копенгагена. Открытый в 1958 году музей ежегодно посещают около 600 000 человек. Он входит в число самых посещаемых музеев Дании и в топ-10 наиболее посещаемых туристических достопримечательностей.
© Louisiana Museum of Modern ArtВыставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании
Выставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании
© Louisiana Museum of Modern Art
Познакомиться с работами грузинского гения-примитивиста в датском музее современного искусства могли с 4 мая по 20 августа. Теперь работы Пиросмани отправятся в Музей фонда Бейелера в швейцарском городе Риэн, где выставка пройдет с 17 сентября по 28 января 2024 года.
Об итогах выставки, которая длилась в течение трех месяцев, в официальном письме министерству культуры Грузии написал сам директор "Луизианны".
"Хочу выразить сердечную благодарность за вашу невероятную щедрость, за возможность, чтобы датские и скандинавские, а также международные визитеры, смогли познакомиться с Нико Пиросмани, с 48 работами фантастического артиста в музее "Луизианы", – говорится в сообщении.
В письме также отмечается, что общее количество гостей, посетивших выставку, достигло 260 тысяч, что "превзошло их большие ожидания".
© Louisiana Museum of Modern ArtВыставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании
Выставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании
© Louisiana Museum of Modern Art
Оригинальные работы всемирно признанного живописца Нико Пиросмани были доставлены в Копенгаген специальным рейсом. На выставку были отправлены работы, которые подлежали транспортировке, отметили в Минкульте.
После выставки в Музее фонда Бейлера работы будут возвращены в Грузию.
Нико Пиросмани (1862-1918) – известнейший грузинский художник XX века. Судьба его была трагична. Он жил и умер нищим и безвестным. Долгое время после смерти его творчество вызывало горячие споры и противоречивые оценки.
© Louisiana Museum of Modern ArtВыставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании
Выставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании
© Louisiana Museum of Modern Art
Пиросманашвили родился в семье бедного крестьянина. Вынужденный с детства зарабатывать себе на жизнь, он не смог получить специального художественного образования. Первые навыки живописи получил у художников-странников, которые расписывали вывески лавок и кабачков.
Будучи непрофессионалом, Пиросмани не прибегал ко всякого рода сложным приемам и методам, чтобы связать композицию воедино. Вещи и фигуры существуют у него как бы сами по себе, порождая чувство щемящей тоски и одиночества.
© Courtesy of Alena SavelyevaКартина Нико Пиросмани "Иранский лев"
Картина Нико Пиросмани "Иранский лев"
© Courtesy of Alena Savelyeva
В портретах Пиросмани перед зрителем предстают разнообразные типы старого Тбилиси, в которых художник подмечал и выявлял самое характерное: надутый и самодовольный сын богатого кинто, исполненный собственного достоинства дворник с косматой бородой, актриса Маргарита, продавец дров и старый князь в черной черкеске с рогом в руке.