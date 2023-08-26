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Превзошли ожидания: выставку Пиросмани в Дании посетило более 250 тысяч человек
Превзошли ожидания: выставку Пиросмани в Дании посетило более 250 тысяч человек
На выставку в Данию из Грузии отправились картины грузинского гения-примитивиста, которые подлежали транспортировке 26.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-26T19:30+0400
2023-08-26T19:30+0400
пиросмани
нико пиросмани
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Выставку работ великого грузинского художника Нико Пиросмани в датском музее современного искусства "Луизиана" (Louisiana) посетило 260 тысяч визитеров. "Луизиана" расположена в Хумлебеке, в 35 км к северу от Копенгагена. Открытый в 1958 году музей ежегодно посещают около 600 000 человек. Он входит в число самых посещаемых музеев Дании и в топ-10 наиболее посещаемых туристических достопримечательностей.Познакомиться с работами грузинского гения-примитивиста в датском музее современного искусства могли с 4 мая по 20 августа. Теперь работы Пиросмани отправятся в Музей фонда Бейелера в швейцарском городе Риэн, где выставка пройдет с 17 сентября по 28 января 2024 года. Об итогах выставки, которая длилась в течение трех месяцев, в официальном письме министерству культуры Грузии написал сам директор "Луизианны".В письме также отмечается, что общее количество гостей, посетивших выставку, достигло 260 тысяч, что "превзошло их большие ожидания". Оригинальные работы всемирно признанного живописца Нико Пиросмани были доставлены в Копенгаген специальным рейсом. На выставку были отправлены работы, которые подлежали транспортировке, отметили в Минкульте. После выставки в Музее фонда Бейлера работы будут возвращены в Грузию. Нико Пиросмани (1862-1918) – известнейший грузинский художник XX века. Судьба его была трагична. Он жил и умер нищим и безвестным. Долгое время после смерти его творчество вызывало горячие споры и противоречивые оценки. Пиросманашвили родился в семье бедного крестьянина. Вынужденный с детства зарабатывать себе на жизнь, он не смог получить специального художественного образования. Первые навыки живописи получил у художников-странников, которые расписывали вывески лавок и кабачков. Известная японская певица Токико Като посетила музей Пиросмани в Грузии &gt;&gt;&gt;Будучи непрофессионалом, Пиросмани не прибегал ко всякого рода сложным приемам и методам, чтобы связать композицию воедино. Вещи и фигуры существуют у него как бы сами по себе, порождая чувство щемящей тоски и одиночества. В портретах Пиросмани перед зрителем предстают разнообразные типы старого Тбилиси, в которых художник подмечал и выявлял самое характерное: надутый и самодовольный сын богатого кинто, исполненный собственного достоинства дворник с косматой бородой, актриса Маргарита, продавец дров и старый князь в черной черкеске с рогом в руке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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пиросмани, нико пиросмани, грузинские художники, дания, новости, грузия, культура
пиросмани, нико пиросмани, грузинские художники, дания, новости, грузия, культура

Превзошли ожидания: выставку Пиросмани в Дании посетило более 250 тысяч человек

19:30 26.08.2023
© Louisiana Museum of Modern ArtВыставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании
Выставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2023
© Louisiana Museum of Modern Art
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На выставку в Данию из Грузии отправились картины грузинского гения-примитивиста, которые подлежали транспортировке
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Выставку работ великого грузинского художника Нико Пиросмани в датском музее современного искусства "Луизиана" (Louisiana) посетило 260 тысяч визитеров.
"Луизиана" расположена в Хумлебеке, в 35 км к северу от Копенгагена. Открытый в 1958 году музей ежегодно посещают около 600 000 человек. Он входит в число самых посещаемых музеев Дании и в топ-10 наиболее посещаемых туристических достопримечательностей.
© Louisiana Museum of Modern ArtВыставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании
Выставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2023
Выставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании
© Louisiana Museum of Modern Art
Познакомиться с работами грузинского гения-примитивиста в датском музее современного искусства могли с 4 мая по 20 августа. Теперь работы Пиросмани отправятся в Музей фонда Бейелера в швейцарском городе Риэн, где выставка пройдет с 17 сентября по 28 января 2024 года.
Об итогах выставки, которая длилась в течение трех месяцев, в официальном письме министерству культуры Грузии написал сам директор "Луизианны".

"Хочу выразить сердечную благодарность за вашу невероятную щедрость, за возможность, чтобы датские и скандинавские, а также международные визитеры, смогли познакомиться с Нико Пиросмани, с 48 работами фантастического артиста в музее "Луизианы", – говорится в сообщении.

В письме также отмечается, что общее количество гостей, посетивших выставку, достигло 260 тысяч, что "превзошло их большие ожидания".
© Louisiana Museum of Modern ArtВыставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании
Выставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2023
Выставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании
© Louisiana Museum of Modern Art
Оригинальные работы всемирно признанного живописца Нико Пиросмани были доставлены в Копенгаген специальным рейсом. На выставку были отправлены работы, которые подлежали транспортировке, отметили в Минкульте.
После выставки в Музее фонда Бейлера работы будут возвращены в Грузию.
Нико Пиросмани (1862-1918) – известнейший грузинский художник XX века. Судьба его была трагична. Он жил и умер нищим и безвестным. Долгое время после смерти его творчество вызывало горячие споры и противоречивые оценки.
© Louisiana Museum of Modern ArtВыставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании
Выставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2023
Выставка работ Нико Пиросмани в музее Луизиана в Дании
© Louisiana Museum of Modern Art
Пиросманашвили родился в семье бедного крестьянина. Вынужденный с детства зарабатывать себе на жизнь, он не смог получить специального художественного образования. Первые навыки живописи получил у художников-странников, которые расписывали вывески лавок и кабачков.
Известная японская певица Токико Като посетила музей Пиросмани в Грузии >>>
Будучи непрофессионалом, Пиросмани не прибегал ко всякого рода сложным приемам и методам, чтобы связать композицию воедино. Вещи и фигуры существуют у него как бы сами по себе, порождая чувство щемящей тоски и одиночества.
© Courtesy of Alena SavelyevaКартина Нико Пиросмани "Иранский лев"
Картина Нико Пиросмани Иранский лев - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2023
Картина Нико Пиросмани "Иранский лев"
© Courtesy of Alena Savelyeva
В портретах Пиросмани перед зрителем предстают разнообразные типы старого Тбилиси, в которых художник подмечал и выявлял самое характерное: надутый и самодовольный сын богатого кинто, исполненный собственного достоинства дворник с косматой бородой, актриса Маргарита, продавец дров и старый князь в черной черкеске с рогом в руке.
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