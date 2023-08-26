https://sputnik-georgia.ru/20230826/rabota-dlya-neimuschikh-v-gruzii-poslednie-dannye-281704430.html

Работа для неимущих в Грузии: последние данные

Работа для неимущих в Грузии: последние данные

Участвующие в госпрограмме соцнезащищенные граждане работают дворниками, уборщиками и охранниками 26.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-26T21:12+0400

2023-08-26T21:12+0400

2023-08-26T21:12+0400

грузия

новости

общество

социальная сфера в грузии

социальные проблемы

трудоустройство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/18/249793471_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d34238b19aca3ee0dccd4a9e8c2ae28d.jpg

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Число семей, члены которых работали в рамках госпрограммы для трудоустройства лиц со статусом социально незащищенного лица, по данным на 1 августа 2023 года составило 42 217, говорится в материалах Агентства социального обслуживания. Госпрограмма трудоустройства неимущих стартовала 1 марта 2022 года. Участвовать в ней могут трудоспособные граждане с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь. Семьи соцнезащищенных продолжат получать помощь от государства в течение 4 лет, и их статус не будет пересмотрен. Всего в Грузии на 1 августа насчитывалось 199 133 человек с таким статусом – это около трети всех социально незащищенных лиц. Участвовать в госпрограмме трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями здоровья. Цель программы – создание временных рабочих мест и содействие интеграции в рынок труда людей, которые долгое времени не были трудоустроены. Участвующие в госпрограмме соцнезащищенные граждане работают дворниками, уборщиками, охранниками. Программа трудоустройства Прежде чем включить граждан в программу, специалисты оценивают их знания, навыки и опыт работы. Бенефициаров делят по группам: В зависимости от того, в какую группу попал бенефициар, ему предлагают либо общественные работы, либо курсы профподготовки, либо легализацию экономической деятельности. Программа трудоустройства предлагает соцнезащищенным ежемесячную зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом. Если получающие пособие граждане откажутся от предложенной в рамках программы работы, через год пройдет проверка их социально-экономического положения. Это не коснется лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем. Всего, по данным на 1 января 2023 года, в Грузии было зарегистрировано 231,8 тысячи социально незащищенных, что составляет 12% всего населения страны. В Грузии с сентября усилят защиту прав работающих за границей граждан >>>Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы и больше пособие. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, социальная сфера в грузии, социальные проблемы, трудоустройство