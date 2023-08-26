https://sputnik-georgia.ru/20230826/tragediya-na-kurorte-shovi-opoznat-udalos-29-pogibshikh-281693155.html

Трагедия на курорте Шови: опознать удалось 29 погибших

Трагедия на курорте Шови: опознать удалось 29 погибших

Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия 210 человек 26.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-26T13:37+0400

2023-08-26T13:37+0400

2023-08-26T13:37+0400

шови

оползень в шови

национальное агентство окружающей среды

происшествия

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Мэр района Они Серго Хидешели заявил, что на данный момент удалось идентифицировать 29 из 31 погибшего, обнаруженных на месте схода оползня на курорте Шови.Оползень сошел на знаменитый курорт Шови днем 3 августа. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия 210 человек. По его словам, поисковые работы ведутся как в эпицентре стихийного бедствия, так и в реках и в соседнем от района Они Амбролаурском районе. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Трагедия в Шови: в руслах рек найдены личные вещи жертв стихийного бедствия >>>Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шови, оползень в шови, национальное агентство окружающей среды, происшествия, грузия, новости