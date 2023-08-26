Трагедия на курорте Шови: опознать удалось 29 погибших
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоисково-спасательные работы в Шови
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия 210 человек
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Мэр района Они Серго Хидешели заявил, что на данный момент удалось идентифицировать 29 из 31 погибшего, обнаруженных на месте схода оползня на курорте Шови.
Оползень сошел на знаменитый курорт Шови днем 3 августа. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия 210 человек.
"Идентифицировано 29 из обнаруженных 31 гражданина, погибших в результате стихии в Шови, и поиски еще двух человек активно ведутся", - сказал Хидешели.
По его словам, поисковые работы ведутся как в эпицентре стихийного бедствия, так и в реках и в соседнем от района Они Амбролаурском районе.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоиски в зоне оползня на курорте Шови
Поиски в зоне оползня на курорте Шови
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоисково-спасательные работы в Шови
Поисково-спасательные работы в Шови
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia Спутниковые снимки ущелья Бубисцкали до и после стихийного бедствия
Спутниковые снимки ущелья Бубисцкали до и после стихийного бедствия
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).