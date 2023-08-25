https://sputnik-georgia.ru/20230825/tragediya-v-shovi-v-ruslakh-rek-naydeny-lichnye-veschi-zhertv-stikhiynogo-bedstviya--281653500.html

Трагедия в Шови: в руслах рек найдены личные вещи жертв стихийного бедствия

Трагедия в Шови: в руслах рек найдены личные вещи жертв стихийного бедствия

Спасатели продолжают поиски еще двух человек, пропавших без вести в зоне бедствия 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T10:41+0400

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оползень

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ТБИЛИСИ, 25 авг— Sputnik. Спасатели нашли в руслах рек Чанчахи и Риони личные вещи людей, пропавших без вести в зоне бедствия Шови (регион Рача-Лечхуми Квемо Сванети), что повышает вероятность и обнаружения тел еще двух человек. Среди найденных вещей: удостоверения личности, драгоценности, бытовые предметы. По информации Службы чрезвычайной ситуации Грузии, в районе Они на 23-й день после стихийного бедствия поисковые работы продолжаются в активном режиме. Зона поисковых работ достигает территории ГуматГЭС. Риска повторения трагедии в Шови нет – Национальное агентство окружающей среды Грузии >>К поисковым работам привлечены спасатели, военные, группы кинологов, тяжелая техника и плавательные средства. Оползень сошел на знаменитый курорт Шови днем 3 августа. В эпицентре стихийного бедствия в Шови, уже обработана вся территория, теперь поиски продолжаются в руслах рек Чанчахи и Риони. К этому времени обнаружены тела 31 человека.Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия 210 человек. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, шови, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, оползень