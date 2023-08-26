https://sputnik-georgia.ru/20230826/zemletryasenie-proizoshlo-na-yugo-vostoke-turtsii--281690800.html
Землетрясение произошло на юго-востоке Турции
Землетрясение произошло на юго-востоке Турции
Подземные толчки зарегистрированы в районе Синджик в 10:34 по местному времени 26.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-26T12:58+0400
2023-08-26T12:58+0400
2023-08-26T13:50+0400
землетрясение
турция
новости
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0e/265968800_0:100:1600:1000_1920x0_80_0_0_ed8b0368a32a3ffeb036c3af014cce27.jpg
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на юго-востоке Турции, в провинции Адыяман, говорится в сообщении управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети X (ранее Twitter).По информации ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Синджик в 10:34 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10,88 км.В провинции Кахраманмараш 6 февраля этого года с интервалом в 9 часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0e/265968800_67:0:1534:1100_1920x0_80_0_0_0d93824a99fe286c41d2c8a309e848cc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
землетрясение, турция, новости, происшествия, в мире
землетрясение, турция, новости, происшествия, в мире
Землетрясение произошло на юго-востоке Турции
12:58 26.08.2023 (обновлено: 13:50 26.08.2023)
Подземные толчки зарегистрированы в районе Синджик в 10:34 по местному времени
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на юго-востоке Турции, в провинции Адыяман, говорится в сообщении управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети X
(ранее Twitter).
По информации ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Синджик в 10:34 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10,88 км.
В провинции Кахраманмараш 6 февраля этого года с интервалом в 9 часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.