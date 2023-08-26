https://sputnik-georgia.ru/20230826/zemletryasenie-proizoshlo-na-yugo-vostoke-turtsii--281690800.html

Землетрясение произошло на юго-востоке Турции

Землетрясение произошло на юго-востоке Турции

Подземные толчки зарегистрированы в районе Синджик в 10:34 по местному времени 26.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на юго-востоке Турции, в провинции Адыяман, говорится в сообщении управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети X (ранее Twitter).По информации ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Синджик в 10:34 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10,88 км.В провинции Кахраманмараш 6 февраля этого года с интервалом в 9 часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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