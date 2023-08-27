https://sputnik-georgia.ru/20230827/gruziya-vpustila-v-stranu-grazhdan-ukrainy-iz-bufernoy-zony-na-granitse-s-rossiey---mid-281721293.html

Грузия впустила в страну граждан Украины из буферной зоны на границе с Россией – МИД

Грузия впустила в страну граждан Украины из буферной зоны на границе с Россией – МИД

Лица, находившиеся у границы Грузии, отбывавшие ранее наказание в тюрьмах, имеют внутренние паспорта Украины, заявили в МИД 27.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-27T23:26+0400

2023-08-27T23:26+0400

2023-08-28T00:15+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Состояние здоровья одного из шести граждан Украины, находившихся в буферной зоне грузино-российской границы, ухудшилось, в связи с чем грузинская сторона приняла решение запустить их на территорию Грузии, говорится в заявлении МИД. Оппозиционные грузинские СМИ распространили информацию о том, что шестеро граждан Украины, высланных из России, находятся без еды и элементарных условий в буферной КПП "Верхний Ларс". По их информации, украинцы неделю назад обратились за помощью к властям Грузии. Они хотят вернуться на родину через Грузию. В документе отмечается, что все это время грузинская сторона ждала соответствующего решения от Украины. Как ранее заявили в МИД Грузии, грузинская сторона немедленно проинформировала временного поверенного по делам Украины Александра Шульгу о гражданах ее страны, находящихся в буферной зоне грузино-российской границы ("Дариали" - "Верхний Ларс") и предложила дипмиссии свою помощь. Граждане Украины застряли в буферной зоне на границе Грузии с РФ >>По информации министерства, лица, находящиеся у границы Грузии, отбывавшие ранее наказание в тюрьмах, имеют внутренние паспорта Украины, но все же необходимо их идентифицировать и получить разрешения от соответствующих органов Украины, что требует дополнительного времени. КПП "Верхний Ларс" – это единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе России и Грузии. Он расположен в одноименном селе на т. н. Военно-грузинской дороге, которая проходит через Главный Кавказский хребет. Со стороны Грузии пункты пропуска называются ТПП "Казбеги" и КПП "Дариали".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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