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Грузия впустила в страну граждан Украины из буферной зоны на границе с Россией – МИД
Грузия впустила в страну граждан Украины из буферной зоны на границе с Россией – МИД
Лица, находившиеся у границы Грузии, отбывавшие ранее наказание в тюрьмах, имеют внутренние паспорта Украины, заявили в МИД 27.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-27T23:26+0400
2023-08-27T23:26+0400
2023-08-28T00:15+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Состояние здоровья одного из шести граждан Украины, находившихся в буферной зоне грузино-российской границы, ухудшилось, в связи с чем грузинская сторона приняла решение запустить их на территорию Грузии, говорится в заявлении МИД. Оппозиционные грузинские СМИ распространили информацию о том, что шестеро граждан Украины, высланных из России, находятся без еды и элементарных условий в буферной КПП "Верхний Ларс". По их информации, украинцы неделю назад обратились за помощью к властям Грузии. Они хотят вернуться на родину через Грузию. В документе отмечается, что все это время грузинская сторона ждала соответствующего решения от Украины. Как ранее заявили в МИД Грузии, грузинская сторона немедленно проинформировала временного поверенного по делам Украины Александра Шульгу о гражданах ее страны, находящихся в буферной зоне грузино-российской границы ("Дариали" - "Верхний Ларс") и предложила дипмиссии свою помощь. Граждане Украины застряли в буферной зоне на границе Грузии с РФ >>По информации министерства, лица, находящиеся у границы Грузии, отбывавшие ранее наказание в тюрьмах, имеют внутренние паспорта Украины, но все же необходимо их идентифицировать и получить разрешения от соответствующих органов Украины, что требует дополнительного времени. КПП "Верхний Ларс" – это единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе России и Грузии. Он расположен в одноименном селе на т. н. Военно-грузинской дороге, которая проходит через Главный Кавказский хребет. Со стороны Грузии пункты пропуска называются ТПП "Казбеги" и КПП "Дариали".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, украина, россия, мид грузии, обострение ситуации вокруг украины
грузия, новости, политика, украина, россия, мид грузии, обострение ситуации вокруг украины
Грузия впустила в страну граждан Украины из буферной зоны на границе с Россией – МИД
23:26 27.08.2023 (обновлено: 00:15 28.08.2023)
Лица, находившиеся у границы Грузии, отбывавшие ранее наказание в тюрьмах, имеют внутренние паспорта Украины, заявили в МИД
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Состояние здоровья одного из шести граждан Украины, находившихся в буферной зоне грузино-российской границы, ухудшилось, в связи с чем грузинская сторона приняла решение запустить их на территорию Грузии, говорится в заявлении МИД.
Оппозиционные грузинские СМИ распространили информацию о том, что шестеро граждан Украины, высланных из России, находятся без еды и элементарных условий в буферной КПП "Верхний Ларс". По их информации, украинцы неделю назад обратились за помощью к властям Грузии. Они хотят вернуться на родину через Грузию.
"Учитывая, что состояние здоровья одного из граждан Украины на границе ухудшилось, грузинская сторона приняла решение пропустить их на территорию Грузии, которые будут ждать здесь завершения соответствующих процедур", - говорится в заявлении.
В документе отмечается, что все это время грузинская сторона ждала соответствующего решения от Украины.
Как ранее заявили в МИД Грузии, грузинская сторона немедленно проинформировала временного поверенного по делам Украины Александра Шульгу о гражданах ее страны, находящихся в буферной зоне грузино-российской границы ("Дариали" - "Верхний Ларс") и предложила дипмиссии свою помощь.
По информации министерства, лица, находящиеся у границы Грузии, отбывавшие ранее наказание в тюрьмах, имеют внутренние паспорта Украины, но все же необходимо их идентифицировать и получить разрешения от соответствующих органов Украины, что требует дополнительного времени.
КПП "Верхний Ларс" – это единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе России и Грузии. Он расположен в одноименном селе на т. н. Военно-грузинской дороге, которая проходит через Главный Кавказский хребет. Со стороны Грузии пункты пропуска называются ТПП "Казбеги" и КПП "Дариали".