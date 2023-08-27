https://sputnik-georgia.ru/20230827/gruziya-vs-sloveniya---mnenie-kapitana-sbornoy-o-predstoyaschem-matche-chm-po-basketbolu-281720234.html

Грузия vs Словения - мнение капитана сборной о предстоящем матче ЧМ по баскетболу

Грузия vs Словения - мнение капитана сборной о предстоящем матче ЧМ по баскетболу

Сборная Грузии в понедельник проведет один из самых важных матчей на чемпионате мира против фаворита группы F команды Словении 27.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Судьбу матча между баскетбольными сборными Грузии и Словении на чемпионате мира в Японии 28 августа решит защита команд, заявил капитан грузинской команды Торнике Шенгелия после воскресной тренировки. Сборная Грузии в понедельник проведет один из самых важных матчей на чемпионате мира против фаворита группы F команды Словении. Обе команды одержали победы в первом туре. Словения обыграла Венесуэлу, а Грузия - Кабо-Верде. Лидер словенцев, один из лучших игроков своего поколения Лука Дончич набрал в первом туре 37 очков. По словам капитана, команда Словении сильна, но грузинские баскетболисты сделают все для победы. "Мы рады исторической победе над Кабо-Верде, но этим мы не сказали всего. В первом туре ничего не было доведено до конца. Завтра нас ждет очень важный матч со Словенией. Мы знаем, насколько сильна команда, насколько хороши игроки. Мы сделаем все, чтобы выиграть и второй матч", - сказал Шенгелия. Волнение и эмоции – баскетболисты сборной Грузии рассказали о своей первой игре на ЧМ >>Матч Грузия-Словения начнется в 15:30 по тбилисскому времени 28 августа. Третий матч группового этапа подопечные Илиаса Зуроса проведут 30 августа против Венесуэлы. Начало игры в 12:00 по Тбилиси. Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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