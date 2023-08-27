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Полузащитник сборной Грузии по футболу забил первый гол в чемпионате США

Полузащитник сборной Грузии по футболу забил первый гол в чемпионате США

Лобжанидзе начал матч на скамейке запасных и вышел на поле лишь на 61-й минуте 27.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-27T15:39+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу Саба Лобжанидзе дебютировал в чемпионате Америки (MLS) и забил гол в первом же матче в составе "Атланты" против "Нэшвилла". Клуб "Атланта Юнайтед" подтвердил переход Лобжанидзе из "Хатайспора" 2 августа. Спустя две недели стало известно, что футболист уже получил рабочую визу для выезда в США. В рамках 26 тура Восточной конференции "Атланта" принимала дома "Нэшвилл". Лобжанидзе начал матч на скамейке запасных и вышел на поле лишь на 61-й минуте. Свой дебютный гол грузин забил на 87-й минуте. В штрафной Лобжанидзе пяткой отдал пас Тиагу Алмаде, а аргентинский полузащитник вернул ему мяч, после чего грузинский игрок забил пяткой. Матч завершился победой "Атланты" со счетом 4:0. После 26 туров "Атланта Юнайтед" набрала 41 очко и находится в зоне плей-офф. Лобжанидзе дебютировал в составе национальной сборной Грузии в товарищеском матче с командой Узбекистана 23 января 2017 года, в котором сразу отличился забитым мячом. Футболист сборной Грузии будет играть в США >>"Атланта Юнайтед" – американский профессиональный футбольный клуб из города Атланта. С 2017 года выступает в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады. В 2018 году "Атланта" стала чемпионом МЛС, обыграв в финале "Портленд Тимберс" со счетом 2:0.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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