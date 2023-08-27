https://sputnik-georgia.ru/20230827/v-gruzii-otmetyat-den-testirovschika--281059465.html
В Грузии отметят День тестировщика
В Грузии отметят День тестировщика
Ежегодно 9 сентября тестировщики программного обеспечения отмечают свой профессиональный праздник 27.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-27T10:04+0400
2023-08-27T10:04+0400
2023-08-27T10:04+0400
грузия
новости
тбилиси
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251135105_0:112:1600:1012_1920x0_80_0_0_4b30bdebf3ebdc7bf0e8ae46ecaa7494.jpg
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Международный день тестировщиков программного обеспечения отметят в Тбилиси 9-10 сентября, говорится в сообщении организаторов.Участников мероприятия ждет множество мотивирующих бесед, динамичные панельные дискуссии, новейшее исследование рынка труда в QA (тестировании) и интересные воркшопы, тему которых можно будет выбрать самому, отмечают организаторы. Ассоциация виртуальных операторов: внедрение 5G выведет Грузию на новый этап >>>У аудитории будет возможность пообщаться с профессионалами отрасли из Грузии и Европы, поделиться знаниями и укрепить профессиональные связи. Место события – "Шератон Гранд Тбилиси Метехи Палас". Требуется предварительная регистрация.О Дне тестировщикаЕжегодно 9 сентября тестировщики программного обеспечения отмечают свой профессиональный праздник – День тестировщика, дата для которого была выбрана не случайно.В этот день в 1947 году ученые Гарвардского университета, тестировавшие вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator, нашли мотылька, застрявшего между контактами электромеханического реле.Проделанную работу нужно было описать: и нашлось слово – debugging (дебаггинг, дословно: избавление от насекомого) – так и сегодня называют процесс выявления и устранения багов (bugs) – причин сбоя работы компьютера. А само слово тестировщик произведено от англ. test – проверка, испытание.Тестировщик программного обеспечения (ПО) – специалист, который проводит тестирование ПО с целью обеспечения и контроля качества программного продукта или информационной системы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251135105_0:0:1497:1123_1920x0_80_0_0_2297b3f19260c87a8c1a4bd56603a546.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, общество
грузия, новости, тбилиси, общество
В Грузии отметят День тестировщика
Ежегодно 9 сентября тестировщики программного обеспечения отмечают свой профессиональный праздник
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Международный день тестировщиков программного обеспечения отметят в Тбилиси 9-10 сентября, говорится в сообщении организаторов.
Участников мероприятия ждет множество мотивирующих бесед, динамичные панельные дискуссии, новейшее исследование рынка труда в QA (тестировании) и интересные воркшопы, тему которых можно будет выбрать самому, отмечают организаторы.
У аудитории будет возможность пообщаться с профессионалами отрасли из Грузии и Европы, поделиться знаниями и укрепить профессиональные связи. Место события – "Шератон Гранд Тбилиси Метехи Палас". Требуется предварительная регистрация.
О Дне тестировщика
Ежегодно 9 сентября тестировщики программного обеспечения отмечают свой профессиональный праздник – День тестировщика, дата для которого была выбрана не случайно.
В этот день в 1947 году ученые Гарвардского университета, тестировавшие вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator, нашли мотылька, застрявшего между контактами электромеханического реле.
Проделанную работу нужно было описать: и нашлось слово – debugging (дебаггинг, дословно: избавление от насекомого) – так и сегодня называют процесс выявления и устранения багов (bugs) – причин сбоя работы компьютера. А само слово тестировщик произведено от англ. test – проверка, испытание.
Тестировщик программного обеспечения (ПО) – специалист, который проводит тестирование ПО с целью обеспечения и контроля качества программного продукта или информационной системы.