https://sputnik-georgia.ru/20230827/v-gruzii-otmetyat-den-testirovschika--281059465.html

В Грузии отметят День тестировщика

В Грузии отметят День тестировщика

Ежегодно 9 сентября тестировщики программного обеспечения отмечают свой профессиональный праздник 27.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Международный день тестировщиков программного обеспечения отметят в Тбилиси 9-10 сентября, говорится в сообщении организаторов.Участников мероприятия ждет множество мотивирующих бесед, динамичные панельные дискуссии, новейшее исследование рынка труда в QA (тестировании) и интересные воркшопы, тему которых можно будет выбрать самому, отмечают организаторы. Ассоциация виртуальных операторов: внедрение 5G выведет Грузию на новый этап >>>У аудитории будет возможность пообщаться с профессионалами отрасли из Грузии и Европы, поделиться знаниями и укрепить профессиональные связи. Место события – "Шератон Гранд Тбилиси Метехи Палас". Требуется предварительная регистрация.О Дне тестировщикаЕжегодно 9 сентября тестировщики программного обеспечения отмечают свой профессиональный праздник – День тестировщика, дата для которого была выбрана не случайно.В этот день в 1947 году ученые Гарвардского университета, тестировавшие вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator, нашли мотылька, застрявшего между контактами электромеханического реле.Проделанную работу нужно было описать: и нашлось слово – debugging (дебаггинг, дословно: избавление от насекомого) – так и сегодня называют процесс выявления и устранения багов (bugs) – причин сбоя работы компьютера. А само слово тестировщик произведено от англ. test – проверка, испытание.Тестировщик программного обеспечения (ПО) – специалист, который проводит тестирование ПО с целью обеспечения и контроля качества программного продукта или информационной системы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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