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ЕС обсудит членство Грузии на предстоящих встречах – Мишель
ЕС обсудит членство Грузии на предстоящих встречах – Мишель
Евросоюз должен быть готов к принятию новых членов к 2030 году, заявил глава Европейского Совета 28.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-28T18:21+0400
2023-08-28T18:21+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Лидеры стран Евросоюза на предстоящих встречах на высшем уровне обсудят членство в ЕС балканских стран и Грузии, заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, выступая на открытии XVIII Международного стратегического форума в словенском городе Блед. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. По его словам, Грузия получит статус страны-кандидата, как только предпримет необходимые шаги. По словам президента Евросовета, интеграция новых членов будет непростой и потребует проведения ряда реформ. По словам Шарля Мишеля, ЕС должен быть готов к расширению, принятию новых членов к 2030 году. "Я думаю, что мы должны быть готовы расшириться к 2030 году, обе стороны", – добавил он. Грузия в ожидании статуса Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Статус кандидата в ЕС: Испания выступила в поддержку Грузии>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ЕС обсудит членство Грузии на предстоящих встречах – Мишель
18:21 28.08.2023 (обновлено: 18:31 28.08.2023)
Евросоюз должен быть готов к принятию новых членов к 2030 году, заявил глава Европейского Совета
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Лидеры стран Евросоюза на предстоящих встречах на высшем уровне обсудят членство в ЕС балканских стран и Грузии, заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, выступая на открытии XVIII Международного стратегического форума в словенском городе Блед.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
"Лидеры стран ЕС обсудят расширение на своих следующих встречах на высшем уровне, мы будем обсуждать вопрос открытия переговоров о присоединении с Украиной и Молдавией, я также ожидаю, что вопросы членства Боснии и Герцеговины, а также Грузии вернутся на стол переговоров", – сказал Мишель.
По его словам, Грузия получит статус страны-кандидата, как только предпримет необходимые шаги.
"В июне прошлого года мы предоставили статус кандидата Украине и Молдове. И такой же статус ждет Грузию, когда они сделают необходимые шаги. Так что теперь расширение больше не является мечтой. Пришло время двигаться вперед", – сказал Мишель.
По словам президента Евросовета, интеграция новых членов будет непростой и потребует проведения ряда реформ.
"Интеграция новых членов в наш союз будет непростой. Это повлияет на нашу политику, наши программы и наши бюджеты. Это также потребует политических реформ и политической смелости", – добавил Мишель.
По словам Шарля Мишеля, ЕС должен быть готов к расширению, принятию новых членов к 2030 году.
"Я думаю, что мы должны быть готовы расшириться к 2030 году, обе стороны", – добавил он.
Грузия в ожидании статуса
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.