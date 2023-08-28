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ЕС обсудит членство Грузии на предстоящих встречах – Мишель

ЕС обсудит членство Грузии на предстоящих встречах – Мишель

Евросоюз должен быть готов к принятию новых членов к 2030 году, заявил глава Европейского Совета 28.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-28T18:21+0400

2023-08-28T18:21+0400

2023-08-28T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Лидеры стран Евросоюза на предстоящих встречах на высшем уровне обсудят членство в ЕС балканских стран и Грузии, заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, выступая на открытии XVIII Международного стратегического форума в словенском городе Блед. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. По его словам, Грузия получит статус страны-кандидата, как только предпримет необходимые шаги. По словам президента Евросовета, интеграция новых членов будет непростой и потребует проведения ряда реформ. По словам Шарля Мишеля, ЕС должен быть готов к расширению, принятию новых членов к 2030 году. "Я думаю, что мы должны быть готовы расшириться к 2030 году, обе стороны", – добавил он. Грузия в ожидании статуса Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Статус кандидата в ЕС: Испания выступила в поддержку Грузии>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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