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Статус кандидата в ЕС: Испания выступила в поддержку Грузии

Статус кандидата в ЕС: Испания выступила в поддержку Грузии

Глава МИД Грузии подчеркнул важность поддержки Испании 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T11:02+0400

2023-08-25T11:02+0400

2023-08-25T11:26+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Испания выражает твердую поддержку европейского будущего Грузии, заявил глава МИД, ЕС и международного сотрудничества Испании Хосе Мануэл Альбаре в ходе телефонной беседы со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. В ходе беседы грузинский дипломат поблагодарил Испанию за непоколебимую поддержку интеграции Грузии и выразил надежду, что прогресс, достигнутый страной, будет должным образом признан путем предоставления ей статуса страны-кандидата в ЕС. Грузия получит статус кандидата в ЕС – президент Грузии>>Глава МИД Грузии подчеркнул важность поддержки Испании как страны, председательствующей в Совете Евросоюза, в решающий период на пути европейской интеграции Грузии. Дарчиашвили предоставил испанскому коллеге исчерпывающую информацию об усилиях, предпринимаемых Грузией в плане выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Во время телефонного разговора главы двух ведомств также обсудили растущие двусторонние отношениях между Испанией и Грузией, а также возможности дальнейшего углубления политического диалога. Грузия в ожидании статусаЕвропейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Что обсудили в Тбилиси главы МИД Грузии и Бельгии? >>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Грузия и Испания установили дипломатические отношения 9 июля 1992 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, испания, тбилиси, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, илья дарчиашвили, украина, грузия - евросоюз